中国指责有人强加案文破坏APEC和谐气氛 美中关系再次恶化

中国外交部长王毅表示，亚太经合组织 (APEC) 领导人非正式会议未能发表宣言，主要是因个别经济体坚持强加自己的案文为保护主义 “ 开脱 ” 。这番话是在含蓄地批评华盛顿。在 20 国集团 (G20) 会议即将到来前，美中关系进一步恶化。





美国方面，白宫一位官员则反驳称，中国的说法 “ 完全是粉饰和宣传 ” ，并称双方这种对峙无助于下周 G20 会议期间特朗普与习近平进行良好会晤。





几个月来，美中两国因贸易、南中国海和台湾等问题不断争吵，直到本月初习近平与特朗普通电话，双方紧张关系才有所缓解。





在 G20 会议召开前，两位领导人在通话中都表达了对解决两国贸易争端的乐观态度，但两国在上周末的 APEC 峰会上却公开呈现分歧，就贸易、安全、以及谁才是该地区最佳投资伙伴等问题展开交锋。





APEC 史上第一次未发表宣言。





中国外交部官网周一深夜发布的评论中，中国国务委员兼外长王毅说，会议没有发表《宣言》事出有因。





“ 主要是个别经济体坚持把自己的案文强加给其它各方，为保护主义和单边主义开脱，而且不接受中方以及其它方提出的合理修改意见。 ” 王毅说。他的这番话间接指涉美国。





王毅称， “ 这种作法引起了包括中国在内很多经济体不满，也明显不符合 APEC 坚持的协商一致原则。协商一致是 APEC 的价值所在和基本规则，事关各方共同利益，不能被无视和抛弃。 ”





美国副总统彭斯说，美方不会从贸易争端中退缩，甚至可能让关税倍增，除非中国接受美国的要求。





白宫一位官员对路透表示，关于美国应为 APEC 谈判破裂负责的说法 “ 完全是中国的编造和宣传手段。 ”





“21 个国家中有 20 国都同意签署最终的宣言，只有中国除外， ” 这位要求匿名的官员表示，并称中国关于公报草案中的案文涉及不公平贸易操作的说法是含沙射影。





“ 我们在努力推进达成宣言，但他们就是不接受， ” 这位官员称。





该官员表示，这对于特朗普和习近平在 G20 峰会上的会晤而言不是个好兆头。





“ 白宫认为东南亚国家联盟 (ASEAN) 和 APEC 会议在为 G20 做准备；彭斯在 ASEAN 会议上曾与中国总理短暂交谈，在 APEC 会议上与习近平简短谈论了特朗普希望在 G20 会晤中讨论的问题。 ”





“

我们想要抱有希望，

”

这位官员称。

“

但从我们的经验来看，我认为希望不大。

”(

路透社

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