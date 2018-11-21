正面回应马克龙？欧盟：永远不会建立“欧洲军”

据俄罗斯卫星网消息，当地时间 11 月 20 日，欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡 · 莫盖里尼（ Federica Mogherini ）在比利时布鲁塞尔主持了新闻发布会。发布会上，莫盖里尼评论了关于建立欧洲联合军队的可能性。她说道， “ 欧盟永远不会变成军事联盟，也不会去和北约竞争。 ”

同时，莫盖里尼还补充称， “ 我们从没有打算建立 ‘ 欧洲军 ’ ，也没有人该在这里谈论 ‘ 欧洲军 ’ 。 ”





据悉，本月 6 日，马克龙在法国凡尔登参加第一次世界大战结束百年纪念活动时曾呼吁建立 “ 欧洲军 ” 。他当天在接受法国欧洲第一电台采访时表示，欧洲需要建立一支 “ 真正的自己的军队 ” ，以抵抗来自美俄等国的影响。

此后，该言论在全世界引起广泛关注。美国总统特朗普发文称马克龙的想法难以理解，更是一种 “ 侮辱 ” ；德国总理默克尔则于 13 日表示了对马克龙的支持，强调 “ 欧洲必须将命运掌握在自己手中 ” 。

另据报道， 20 日，英国国防大臣加文 · 威廉姆森也抨击了 “ 欧洲军 ” 的概念，认为这破坏了北约的安全努力。 “ 你绝对可以放心，英国永远不会成为 ‘ 欧洲军 ’ 的一部分，这是一个疯狂的想法。 ” 他还提到， “ 过去 70 年来，北约已经实现了欧洲安全，我们应该为此感到自豪。 ”

据海外网此前报道，马克龙

“

欧洲军

”

的概念已不是第一次提出。自

2017

年上台以来，马克龙曾多次呼吁欧洲自建军队保护自己，不能全然依赖美国保护。

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