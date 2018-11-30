美印太司令批一带一路 中国引他国进债务陷阱

美国印太司令部司令戴维森谈及中国近年力推的一带一路倡议时，引用副总统彭斯看法指出，中国以经济手段取得区域控制，造成相关国家陷入债务陷阱，是约束他国的不归路。





戴维森（ Philip Davidson ）今天以视讯方式在华府一场讨论中国议题的研讨会上，说明美国的自由开放印太战略。





他在被问及在 4 月的提名听证会上，参议员柯顿（ Tom Cotton ）曾提到邀请台湾参加美国军演，目前进展如何时表示：“没有，目前没有这方面的进展。”





戴维森在演讲中表达对中国南海军事化的疑虑，他表示，中国这项行为，中共解放军表示这是为了捍卫主权，但这么做反而损及其他国家主权。他也抨击中国在区域持续恐吓其他国家。





戴维森重申美国的航行自由主张。他表示，中国有能力干预贸易、商业、讯息与金融流通，美国坚持的安全或航行自由是指所有国家的贸易、流通与透过海底电缆传达金融讯息的权利。他呼吁国际社会共同施压，让中国做出改变，印太和平与安全对区域各国有益，包括中国在内。





在问及对中国“一带一路”倡议时，戴维森以斯里兰卡为例表示，中国以“一带一路”为由，大举投资斯里兰卡，造成斯里兰卡负债快速增加，陷入债务陷阱，今年 6 月的新加坡香格里拉对话中，许多国家都对此感到担忧。





戴维森指出，一带一路倡议是中国以经济手段取得区域控制的做法。他并引述彭斯（ Mike Pence ）日前在亚太经济合作会议（ APEC ）上的讲话指出，“这是条不归路”。





彭斯日前在

APEC

企业领袖峰会向各国代表表示：“我们不会让伙伴负债累累。我们不施压、不让（政府）腐化，也不会让你们的独立性受损。美国以公开、公平的方式与人往来，而且我们提供的不是束缚带或不归路。”（中央社）

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