前律师柯恩坦承作伪证 特朗普：他是软弱的人

美国总统特朗普前私人律师柯恩昨天认罪，他坦承在“通俄门”调查中，曾向联邦参议院和众议院情报委员会做出不实陈述，事后特朗普痛批柯恩是软弱的人，还说他在编造故事。





路透社报导，特朗普昨天跟柯恩（ Michael Cohen ）划清界线，即使柯恩去年接受媒体专访曾说，他愿意为特朗普“挡子弹”。





特朗普告诉记者：“他是个软弱的人，且不是个非常聪明的人。他让自己陷入很长的刑期，他试图编造这个故事以获取减刑。”





他昨天强调，特朗普集团（ Trump Organization ）曾想在俄国莫斯科建造“莫斯科特朗普大楼”（ Trump Tower Moscow ）的开发计划是个“没有发生的交易”，主要是因为自己忙于竞选总统。





特朗普还为开发计划的正当性提出辩护：“即便他是对的，那也没关系，因为我可以在竞选期间做任何我想做的事情。在竞选期间，我经营自己的事业，做了很多不同的事情。”





“每个人都知道这笔交易。我没有想要隐瞒什么。”





特朗普 2016 年参选总统之际，他掌有的特朗普集团打算在俄国投入商业开发，且计划在莫斯科兴建“莫斯科特朗普大楼”，但选战期间特朗普一再宣称跟俄国毫无商业关系。





柯恩今天在纽约的联邦法院向法官认罪，坦承 2017 年 8 月他对国会做出这项开发计划的“虚假、捏造和欺骗”书面证词，还谎称开发计划于 2016 年 1 月搁置，以期阻挠“通俄门”调查。





特朗普律师朱利安尼（ Rudy Giuliani ）则表示，特朗普已向特别检察官穆勒（ Robert Mueller ）递交“莫斯科特朗普大楼”开发计划相关问题的书面答覆。





朱利安尼被问到，特朗普书面答覆谈到这项开发计划，是否有任何内容跟科恩的说法矛盾，他告诉路透社：“我没听说过。”





众议院民主党领袖裴洛西（ Nancy Pelosi ）被记者问到是否关切柯恩的认罪，她回应：“那当然，他对美国人民撒谎。”





俄亥俄州立大学法学教授德瑞斯勒（ Joshua Dressler ）指出，柯恩的认罪发生于特朗普向穆勒递交书面答覆之后。





德瑞斯勒说道：“如果特朗普被问到任何跟柯恩现在承认说谎有关的事情，那可能会发现特朗普对特别检察官说谎，这是犯罪且是可以弹劾的过失。”（中央社）

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