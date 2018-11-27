贸易战休兵？G20将登场中美角力迫盟友选边站

美国总统特朗普与中国国家主席习近平即将于30日在阿根廷举行的20国集团（G20）峰会见面，这次“特习会”能否缓和美中贸易紧张关系备受关注。据了解，双方动作频频迫使盟友选边站，显示中美可能在战术上休兵、战略上长期对抗的态势。
英国《金融时报》（FT）中文网今（26）日指出，G20峰会前，被归为对中贸易问题鹰派的美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）宣称“中国在根本上没有改变其行为、政策和作法”，他的这番话，无疑对美中领导人在G20会面泼了冷水。
分析指出，正与美国打贸易战的北京不会寻求与美方达成“大妥协”，而是试图撬走美国的潜在盟友，具体作法包括提出中国的经常帐户盈余正在萎缩。北京的贸易伙伴近10年来不断抱怨中国的经常帐盈余，中国努力展现一个全球大买家的姿态，以实际行动化解日本和南韩在贸易和技术方面的不满。
美国也是如此。为赢得盟友，美国已采取行动缓解与欧洲联盟、墨西哥和加拿大的贸易冲突，并劝阻这些国家与北京达成协议。两国正在同时缔结双边和多边贸易协定，限制对方的选择。
美国《纽约时报》日前也报导，美中两国正在全球设法建立联盟或伙伴关系，并将对方拒之门外。具体包括日前在亚太经济合作会议（APEC）峰会中，美国副总统彭斯（Mike Pence）与中国国家主席习近平的较量。
香港经济日报今天报导，瑞信亚太区私人银行大中华区副主席陶冬认为，中美双方都有意谈判，如果美国愿善意回应，中国有可能在谈判期间放软立场，换取未来5年和平发展的机会，但中美贸易摩擦只是表象，两国就核心问题达成大规模“停战”的机会不大。
大陆学界认为，无论是经贸、国际政治以及军事领域，当前美国朝野都将中国视为竞争对手。中美两国这次在G20峰会期间的会谈或许能让贸易战暂时休兵，但长期来说，双方在各个层面的对抗是必然的。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost