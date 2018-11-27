菲中一带一路合作 中方称无债务陷阱

菲律宾与中国上周签署“一带一路”合作备忘录，马拉坎南宫今天公布备忘录内容，在外界质疑声浪中，中方官员强调菲国不会因中方的援助而坠入债务陷阱。
中国国家主席习近平20日至21日访问马尼拉，见证了29项合作文件的签署，包括“一带一路倡议合作谅解备忘录”，展现菲国参与中国一带一路倡议的意愿。
备忘录内容分为：目标与合作原则、合作领域与合作方式等三大部份，提到双方鼓励基础合作与互联互通，并加强在贸易、投资与资金等方面的合作。
菲国前驻奥地利大使罗沙达（Jose Apolinario Lozada Jr.）早在4月间就曾说，马尼拉打算向北京举更多债来支持8万亿披索基础设施发展方案，“我担心我们正逐渐走向债务陷阱。”
美国副总统彭斯（Mike Pence）17日也在莫士比港举行的亚太经济合作会议（APEC）领袖会议上提醒各国，中国的基础建设贷款不透明，而且充满债务陷阱，是“约束他国的不归路”。
对此，中国驻菲大使馆临时代办檀勍生今天在一场商业论坛上强调，菲律宾不会因中国政府提供的援助，而坠入外界所称的债务陷阱。
檀勍生说，合作基础设项目都是由菲方所提出，经济上具可行性，且对菲国经济有正面帮助，“没有所谓的债务陷阱危机。”
菲律宾总统杜特蒂去年到北京出席了一带一路国际合作高峰论坛，展现参与一带一路倡议的意愿，菲律宾政府经济团队也已多次与中国对口部门会面，讨论可行基础建设合作项目。
媒体稍早前报导，杜特蒂政府“建设、建设、再建设”方案下的75项旗舰基础设施，大约一半的资金将取自于中国的援助及贷款。（中央社）
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