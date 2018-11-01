移民大军还剩1600公里 特朗普：调兵1.5万阻止

数千名中美洲 “ 大篷车移民 ” 距离美墨边境越来越近，示范效应也在引导后续移民队伍继续冲击墨西哥南部边境，试图借道进入美国。面对压力，美国总统特朗普当地时间 10 月 31 日透露，在美墨边境部署的军事人员可能高达 1.5 万人。

据《华盛顿邮报》报道，当天，特朗普在离开华盛顿前往佛罗里达州参加选举集会前告诉记者： “ 我们将把派驻边境的军事人员增加至 1 万至 1.5 万人。 ”





特朗普说，此举的目的是防止正在向美墨边境推进的中美洲移民队伍进入美国。美国将做好准备， “ 没有人会进来，我们不允许他们进来。 ”

美联社指出，这支人数在 3500 至 7000 人之间的移民 “ 大军 ” 目前距离美墨边境还有 1600 公里。





特朗普透露继续增兵前，五角大楼 10 月 29 日曾宣布向边境部署逾 5200 名美军士兵，应对移民潮。除了这些现役士兵，边境早前就有 2100 名国民警卫队员在执行任务。目前尚不清楚特朗普所说的 1.5 万名军事人员是否包括国民警卫队员。

《华盛顿邮报》认为，如果部署人数达到 1.5 万人，这将大致相当于美军在阿富汗的驻军规模，同时是美国在伊拉克驻军规模的 3 倍。此次部署也是一个多世纪以来规模最大的一次。

在特朗普当天表态后不久，美国北方司令部在一份声明中说： “ 随着军队进入行动区，部署的数量每天都将发生变化，但最初的估计是（美国国防部）将有超过 7000 名士兵参与支持国土安全部在加利福尼亚州、亚利桑那州与得克萨斯州的行动。 ”

美国国会中期选举进入倒计时，特朗普在选举前夕派出军队参与打击非法移民，在一些批评人士眼中，他将军队拖入到一场充满政治色彩的行动中，为选举服务。

美国国防部长马蒂斯 10 月 30 日在五角大楼否认这一批评。他称，美国军方部署军队是为了给国土安全部、海关和边境保护局提供支持。 “ 我们提供的支持是根据他们的要求作出的。 ”

马蒂斯表示，在自然灾害发生后，军方在美国境内也执行过类似任务。

眼看着移民 “ 先头部队 ” 距离美国越来越近，仍聚集在墨西哥南部边境，试图借道进入美国的其他中美洲移民队伍正在 “ 蠢蠢欲动 ” 。





特朗普此前发出警告后，墨西哥当局加紧了其与危地马拉边境的管控。据《华尔街日报》报道，上周末，一名洪都拉斯男子在冲击边境行动中丧生。

此前，特朗普曾批评移民队伍中混入了许多黑帮成员和一些非常恶劣的人。

据美国《国会山报》 10 月 31 日报道，被问是否有人为这些移民提供资金时，特朗普当天称他对这样的消息并不感到惊讶。





有记者问是金融大鳄索罗斯吗？特朗普表示：

“

我不知道，我不会感到惊讶。

”

Twitter

sgnypost





