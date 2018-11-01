沙特姐妹在美国“神秘”死亡 被曝曾申请政治庇护

1 个月前，沙特记者死亡事件在全球引发轩然大波，俨然造成了外交事件。昨天（ 10 月 31 日），众多美媒又披露，警方在美国纽约的河岸附近发现一对沙特姐妹的尸体，报道几乎一致用 “ 神秘 ” 这个字眼。

美媒称，姐妹俩的母亲曾告诉警方，沙特大使馆在尸体被发现前一天电话通知他们一家离开美国，因为姐妹俩在美国申请了政治庇护。





据 CNN 报道，沙特姐妹 ——22 岁的罗塔娜（ Rotana Farea ）和 16 岁的塔拉（ Tala Farea ）生活在美国弗吉尼亚州。但上周三，她们的尸体在纽约哈德逊河岸边被发现。

姐妹俩穿着类似的黑色紧身裤和夹克，被人用胶布从腰部和脚部面对面捆在了一起。

报道称，虽然案件的更多细节正浮出水面，但该案的大部分环节仍是个谜。

周二，沙特驻美领事馆发布声明称，身亡的姐妹是沙特公民和学生，此前在华盛顿与她们的兄弟在一起。





周三，纽约警方又公布了二人照片，并呼吁公众向他们提供相关信息。

据报道，警方称，二人在河岸被发现时即被宣布死亡，尸体上没有明显外伤痕迹。法医将确定她们的死亡原因和方式。

据《时代周刊》报道，警方最初认为这对姐妹是从附近的乔治 · 华盛顿大桥跳下自杀而亡。但进一步调查发现，没有任何外伤迹象表明其从桥上跳下。

消息人士告诉 ABC 新闻称，调查人员认为，二人掉进哈德逊河时还活着，目前还未确认是谋杀、自杀还是事故。





CNN 则称，调查人员已经前往弗吉尼亚展开工作。美国国家失踪与受虐儿童中心曾透露， 8 月 24 日以来，妹妹塔拉就在当地失踪了。该中心官方网站则称，塔拉可能与姐姐罗塔娜在一起。观察者网查询发现，该内容页面已无法显示。





据 CNN 报道，调查负责人称已经取得了重大进展，通过对其家人和其他人的问询，他们正在弄清楚这两名年轻姑娘身上究竟发生了什么事。

CBS 新闻援引警方称，二人的母亲透露，在尸体被发现的前一天，她曾收到沙特驻华盛顿大使馆的电话，命令他们一家离开美国，因为姐妹俩申请了政治庇护。

据报道，塔拉和罗塔娜于 2015 年随母亲从沙特移居美国。姐姐罗塔娜此前被弗吉尼亚州乔治梅森大学录取，但春天就已离校。

警方表示，这对姐妹离开了自己的家，并在去年 12 月失踪了一段时间，之后被安置在了庇护所（ shelter ）。 8 月 24 日，她们再次失踪。

《时代周刊》称姐妹俩 “ 神秘死亡 ” 的同时，提及了沙特记者卡舒吉之死，后者据称在进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔总领馆后失踪。

沙特驻美领馆表示，将与这对姐妹的家人保持联系，并指派了一名律师密切跟进此案， “ 在这段艰难时期提供支持和援助。 ”





沙特官员则向

CNN

表示，已经看到了

“

申请政治避难

”

的报道：

“

如果事实确实如此，那么大使馆官员还没与家属就寻求庇护一事进行沟通。我们仍在调查此案的全部细节。

”

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