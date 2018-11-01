沙特姐妹在美国“神秘”死亡 被曝曾申请政治庇护

1个月前，沙特记者死亡事件在全球引发轩然大波，俨然造成了外交事件。昨天（10月31日），众多美媒又披露，警方在美国纽约的河岸附近发现一对沙特姐妹的尸体，报道几乎一致用“神秘”这个字眼。
美媒称，姐妹俩的母亲曾告诉警方，沙特大使馆在尸体被发现前一天电话通知他们一家离开美国，因为姐妹俩在美国申请了政治庇护。
据CNN报道，沙特姐妹——22岁的罗塔娜（Rotana Farea）和16岁的塔拉（Tala Farea）生活在美国弗吉尼亚州。但上周三，她们的尸体在纽约哈德逊河岸边被发现。
姐妹俩穿着类似的黑色紧身裤和夹克，被人用胶布从腰部和脚部面对面捆在了一起。
报道称，虽然案件的更多细节正浮出水面，但该案的大部分环节仍是个谜。
周二，沙特驻美领事馆发布声明称，身亡的姐妹是沙特公民和学生，此前在华盛顿与她们的兄弟在一起。
周三，纽约警方又公布了二人照片，并呼吁公众向他们提供相关信息。
据报道，警方称，二人在河岸被发现时即被宣布死亡，尸体上没有明显外伤痕迹。法医将确定她们的死亡原因和方式。
据《时代周刊》报道，警方最初认为这对姐妹是从附近的乔治·华盛顿大桥跳下自杀而亡。但进一步调查发现，没有任何外伤迹象表明其从桥上跳下。
消息人士告诉ABC新闻称，调查人员认为，二人掉进哈德逊河时还活着，目前还未确认是谋杀、自杀还是事故。
CNN则称，调查人员已经前往弗吉尼亚展开工作。美国国家失踪与受虐儿童中心曾透露，8月24日以来，妹妹塔拉就在当地失踪了。该中心官方网站则称，塔拉可能与姐姐罗塔娜在一起。观察者网查询发现，该内容页面已无法显示。
据CNN报道，调查负责人称已经取得了重大进展，通过对其家人和其他人的问询，他们正在弄清楚这两名年轻姑娘身上究竟发生了什么事。
CBS新闻援引警方称，二人的母亲透露，在尸体被发现的前一天，她曾收到沙特驻华盛顿大使馆的电话，命令他们一家离开美国，因为姐妹俩申请了政治庇护。
据报道，塔拉和罗塔娜于2015年随母亲从沙特移居美国。姐姐罗塔娜此前被弗吉尼亚州乔治梅森大学录取，但春天就已离校。
警方表示，这对姐妹离开了自己的家，并在去年12月失踪了一段时间，之后被安置在了庇护所（shelter）。8月24日，她们再次失踪。
《时代周刊》称姐妹俩“神秘死亡”的同时，提及了沙特记者卡舒吉之死，后者据称在进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔总领馆后失踪。
沙特驻美领馆表示，将与这对姐妹的家人保持联系，并指派了一名律师密切跟进此案，“在这段艰难时期提供支持和援助。”
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