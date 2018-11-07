欧盟10余国欲征收“数码税”:对象是谷歌和苹果等

据日本共同社报道，欧盟6日举行财政部长理事会会议，讨论以美国谷歌和苹果等IT巨头为对象征收的“数码税”。会后举行记者会的主席国奥地利财长勒格透露，10多个国家有个别征税的方案。
据报道，有关按销售额的3%征税这一欧盟委员会方案，理事会力争在12月拿出定论。不过，以低税率吸引美国IT巨头入驻的爱尔兰等国表示反对，年内达成协议或面临困难。可能有部分国家不等得出结论就单独决定征税。
另据英国《金融时报》报道，在以爱尔兰等为首的北欧国家表示反对后，欧盟已不再抱着这种希望。持反对意见的成员国辩称该税将妨碍欧洲企业家，并招致美国报复。
此外，路透社报道称，6日的会议上，意大利经济和财政部长特里亚表示，若无法在12月底前达成协议就将单独征税。德国财长朔尓茨主张，只有在2020年夏季前未达成国际协议的情况下，欧盟才应单独实施征税。
另外，围绕数码税，英国宣布计划从2020年4月起单独征税。西班牙也公布了相关法案。二十国集团（G20）等也正在进行讨论。
虽然“数码税”还未落地，但对于谷歌来说，近期已是麻烦缠身，罚单不断。今年7月，因涉嫌利用安卓系统阻碍竞争对手发展，谷歌被欧盟反垄断监管部门处以43.4亿欧元（约50亿美元）罚款，创下反垄断罚款纪录。
欧盟委员会表示，谷歌自2011年以来，滥用其市场主导地位。其提供给设备厂商免费使用的安卓系统，在全球智能手机市场占据80%的份额。欧盟委员会认为，谷歌的非法行为包括强制生产商预装谷歌搜索、Chrome浏览器以及Google Play应用商店。
值得一提的是，继谷歌被欧盟重罚后，苹果也难逃劫数，意大利反垄断监管机构10月24日表示，将分别对苹果公司和三星电子处以500万欧元的罚款。这两家手机厂商被指让旧款的iPhone手机降速，其中，苹果被额外罚款500万欧元，总处罚金额达1000万欧元。
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