孔琳琳英国袭击案撤诉：看中国官媒记者的海外形象

英国检方证实，有关中国中央电视台记者孔琳琳 9 月底于保守党大会一场香港事务活动上与在场人员争执一事，检方已经撤销起诉其普通袭击罪。





案件原定于星期三（ 11 月 21 日）在伯明翰裁判司署（ Birmingham Magistrates Court ）再次提讯，但皇家检察署（ Crown Prosecution Service ）在开庭前表示，检方再次审视证据后认为没有合理定罪机会，决定终止推进案件。





中国驻英国大使馆转发央视声明称 ， “ 央视发言人对英国检方以事实为依据做出的决定予以赞赏 ” ； BBC 国际媒体观察部观察到，不少中国社交媒体在消息公布后赞赏孔林林的 “ 爱国 ” 、 “ 英雄 ” 行为，也有人批评英国当局软弱无能。





孔琳琳事件引起了一些分析人士对中国官方媒体记者在世界舞台上形象的讨论。





资深记者与评论员、香港记者协会主席杨健兴对 BBC 中文分析说，英国检察署撤控也许只是从胜算不大而作出纯粹的司法考量，但也可能是因为事件牵扯政治问题， “ 闹得复杂了 ” ， “ 可能中国也好、英国也好、媒体也好，都希望事情能淡化掉，不再纠缠下去 ” 。





美国《外交政策》杂志资深编辑詹姆斯 · 帕尔默（ James Palmer ）曾任中共《人民日报》旗下《环球时报英文版》编辑。他在孔琳琳事件发生后随即发表文章 《中国的全球宣传是针对老板们的，而非外国人》 ，认为孔琳琳的行为未必是 “ 与过火的爱国主义行为合谋 ” ，而是 “ 故意的表演活动，意在推进其个人事业发展 ” 。





帕尔默写道，正如他在中国官方媒体任职的亲身体验，是 “ 扭曲 ” 人性的奖励机制让孔琳琳觉得值得这样做，同时正是这样的机制，让中国环球电视网（ CGTN ；央视英语国际频道）一直无法成为有效的国际宣传机关。





另一方面，香港资深英语媒体记者秦家聪（ Frank Ching ）稍早前在 加拿大《环球邮报》（ The Globe and Mail ） 撰文指出，从孔琳琳事件、 中国家庭涉嫌在瑞典闹事 ，以及中国驻德国使馆谴责《南德意志报》（ Sueddeutsche Zeitung ）专访台湾外交部长吴钊燮等事件，反映中国的 “ 新时代外交官 ” 办事越来越 “ 不讲外交 ” 。





秦家聪写道： “ 中国多次公开反对别国对中国机关与个人实施其所称之 ‘ 长臂管辖 ’ ，如今中国似乎要大展拳脚，就发生在海外土地上的事情，向外国政府施压。 ”





不过，杨健兴认为，经过孔琳琳事件后，中国官方媒体在管理记者方面将更加小心。





杨健兴对 BBC 中文记者说： “ 从央视或者是（中国）中央政府来讲，我看也已经汲取了教训 …… 这样的行为不但让媒体机构失礼，也让国家失礼。 ”





“

外间长期对中国有负面印象，也是从这些大大小小的事件来形成。一件事情完了，影响还是深远的。外派记者的言行得更加小心，跟随国际的文明准则去做。

”（BBC中文）

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