习近平预计G20与特朗普碰面 中国外交部：马上有消息

中国国家主席习近平预计11月底G20峰会期间与美国总统特朗普碰面。对于届时的日程安排，中国外交部发言人耿爽昨天回应媒体时说，“马上会有消息”。
外交部22日例行记者会中，有媒体询及习近平下周出席阿根廷20国集团（G20）峰会相关日程安排。耿爽回答说：“稍安勿躁，马上会有消息。请你再等等。”
习近平这次出席G20峰会期间将与特朗普举行会谈，讨论贸易争端等重大问题，外界预期中美贸易战可望在“特习会”后休战。
但中美两国近日在亚太经济合作会议（APEC）领袖峰会期间的激烈对立，让许多原本就不看好特习会成果的观察人士更加悲观。
港媒南华早报昨天则披露，习近平和特朗普将于12月1日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯见面，由于中美双方都希望在峰会取得进展，特朗普政府将白宫贸易顾问纳瓦洛（Peter Navarro）从特习会晚宴高阶会谈名单中排除。
纳瓦洛被视为中国问题的鹰派，是背后展开对中国贸易战的主要人士。
报导表示，随同特朗普出席晚宴的美方人员将包括：白宫国家安全顾问波顿（John Bolton）、国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）、财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）、商务部长罗斯（Wilbur Ross）、贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）和驻中国大使布兰斯塔德（Terry Branstad）。
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