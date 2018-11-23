习近平预计G20与特朗普碰面 中国外交部：马上有消息

中国国家主席习近平预计 11 月底 G20 峰会期间与美国总统特朗普碰面。对于届时的日程安排，中国外交部发言人耿爽昨天回应媒体时说，“马上会有消息”。





外交部 22 日例行记者会中，有媒体询及习近平下周出席阿根廷 20 国集团（ G20 ）峰会相关日程安排。耿爽回答说：“稍安勿躁，马上会有消息。请你再等等。”





习近平这次出席 G20 峰会期间将与特朗普举行会谈，讨论贸易争端等重大问题，外界预期中美贸易战可望在“特习会”后休战。





但中美两国近日在亚太经济合作会议（ APEC ）领袖峰会期间的激烈对立，让许多原本就不看好特习会成果的观察人士更加悲观。





港媒南华早报昨天则披露，习近平和特朗普将于 12 月 1 日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯见面，由于中美双方都希望在峰会取得进展，特朗普政府将白宫贸易顾问纳瓦洛（ Peter Navarro ）从特习会晚宴高阶会谈名单中排除。





纳瓦洛被视为中国问题的鹰派，是背后展开对中国贸易战的主要人士。





报导表示，随同特朗普出席晚宴的美方人员将包括：白宫国家安全顾问波顿（ John Bolton ）、国务卿蓬佩奥（ Mike Pompeo ）、财政部长梅努钦（ Steven Mnuchin ）、商务部长罗斯（ Wilbur Ross ）、贸易代表莱特海泽（ Robert Lighthizer ）和驻中国大使布兰斯塔德（ Terry Branstad ）。





另据报导，随同习近平参加特习会的中方代表将有中国国务院副总理、主要贸易谈判代表刘鹤，中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，以及中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪等官员。

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