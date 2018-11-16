墨西哥毒枭“世纪审判”开审:陪审员怕报复吓到哭

绰号 “ 矮子 ” 的墨西哥大毒枭古斯曼本周起在美国纽约受审，他面临包括贩毒、洗钱、枪支指控在内的 17 项指控。由于古斯曼心狠手辣，已下令杀害数千人，且从墨西哥最高级别的安全监狱逃脱两次，这让参加审理的不少人感到胆战心惊，甚至有 2 名陪审员选择临阵退出。

综合《纽约邮报》、福克斯新闻等媒体报道，由于此次对古斯曼的受审堪称 “ 世纪审判 ” ，引发外界强烈关注，而陪审员们则是身负很大压力。早在陪审团选择期间，就有一名陪审团成员因 “ 恐慌症 ” 发作而被送往医院接受治疗，还有人担心自己的部分信息已被公开。尽管当地已采取最高规格警备，并为每名陪审员配备 2 名警卫，但在开庭前夕，却仍因有陪审员选择退出而被迫延迟。

其中一名被成为 “1 号陪审员 ” 的女性提出，古斯曼常常会雇佣杀手，来杀害潜在的证人和任何帮助起诉他的人，因此自己非常担心人身安全， “ 太过焦虑且烦恼 ” 因而无法为陪审团服务。她还拿出了医生证明，称这起审判引发了她严重的精神焦虑，得知自己被选中的那天甚至直接 “ 哭了出来 ” 。有报道称，只要这名女性被问到此案相关的进一步问题，甚至就会 “ 立刻崩溃 ” 。

此外，另一名陪审员因担心案件审理时间过长，会造成自己经济上的困难而选择退出。为此，法院只好重新挑选备选陪审员顶替，原本要在上午开始的庭审也改至下午。在审判开始前， 61 岁的古斯曼也被要求作出承诺，保证不会下令杀害任何的陪审员。





在开庭当日，一名检察官介绍了古斯曼如何从一个在墨西哥销售大麻的小混混，最后通过在墨美边境建造隧道转变成一个远近闻名的大毒枭。他曾利用飞机、渔船、公路等途径向美国运送大量毒品。检方还称古斯曼杀人如麻，并且具有逃脱追捕的能力，曾多次从严加防范的监狱中越狱。

不过，古斯曼的辩护律师却称被告只是被犯罪集团推出来的 “ 替罪羊 ” ，指挥整个集团的幕后黑手另有其人，因此应该被宣判无罪。

美媒报道称，此次提供给法庭的证据包括了超过

30

万分文件、数千条录音、

200

公吨被缉获的毒品以及数十名证人的证词。整个审理过程预计将长达

4

个月。

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