中国企业的三大烦恼：资金紧张、获利增长减速与贸易战

路透对获利数据进行分析后发现，中国企业获利增长急剧减速，负债水平则罕见下降。这说明中国政府的降杠杆举措以及中美贸易战，令企业资金面趋紧。





宽松的融资环境长期以来一直帮助中国大陆企业成长；但政府去除金融系统过多流动性的同时控制企业非理性扩张，对企业造成了冲击。





而中美贸易紧张关系导致消费者信心迅速下降，也加剧了痛楚，给政府带来了重大挑战。中国第三季经济增速为 2009 年以来最慢，此后政府一直在设法让经济保持在正轨。





根据路透对沪深两地共计 1,950 家上市企业的获利分析，中国企业第三季合并净利增幅仅为 3.9% ，远低于过去两年中每季高达 20-55% 的增幅。





恒康医疗 (002219.SZ) 将收购医疗机构作为核心商业策略，该公司的获利情况凸显出中国信贷条件和公司健康状况之间有很强的关联。





“ 资本市场状况紧张，借款成本很高， ” 恒康医疗董事会办公室证券事务高管李丹表示。她是路透为本文采访的 12 位管理人士之一。









第三季度中国企业的总债务较上年同期减少 1.6% 至大约 12 万亿元人民币 (1.7 万亿美元 ) ，这是可获得的大约 1,400 家公司总债务可比数据九年来首次出现同比下降。





当季总债务较前季下降 11.5% ，也是过去九年内最大的季度环比降幅。





深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 (000060.SZ) 表示，现在是融资 “ 困难 ” 时期。该公司指出，价格下跌导致其获利减少。

“ 市场环境确实不好。我们融资时，承受了巨大压力，而且鲜少成功， ” 该公司的一位高管称。

“ 不过，现在许多公司都根本无法通过私募来成功筹资， ” 他并称。与路透访问的许多公司高管一样，他也要求不要具名。





** 物美价廉 **

营收增长 13.4% ，依然较为强劲，且与今年稍早的增幅一致，但不及 2017 年同季的劲增 21.6% 。

但根据企业访谈，获利压力来自方方面面。

除了需求下降和融资成本升高以外，他们还提到金融投资收益不佳，库存积压以及加剧企业间竞争的产品价格下调压力。





“ 我们的价格今年降了很多， ” 隆基股份的一位高管称，公司产品的利润率已从去年的 30% 降至 20% 。这导致第三季获利骤减 62% 。





“ 需求面正在走软。首先是因为信贷供应，其次是因为贸易问题升级导致人气恶化， ” 标普全球评级企业评级董事总经理李国宜称。





“ 过去几个月很多民营企业都面临压力， ” 他说，他预计政府将推出更多举措来降低企业的融资难度。





非必需消费品企业第三季净利较上年同期减少 1.8% ，为 2016 年中有可追踪数据以来首次下降。与之形成鲜明对比的是，第二季净利增长 21.5% 。





这对消费者支出来说，又是一个不祥之兆。其他不祥征兆包括中国汽车销售下滑，以及中国高端白酒生产商和中国高端消费风向标的贵州茅台 (600519.SS) 公布疲弱的获利增长。中国汽车销售下滑，已使得中国这个全球最大汽车市场更接近罕见的年度萎缩。





电商巨头阿里巴巴集团 (BABA.N)2018 年 “ 双 11” 销售额虽超过 300 亿美元，但增速是史上最低，部分原因是房地产市场寒冬打击大额商品的销售。





消费者勒紧裤带也迫使企业推出折扣以维持销售不坠。





“ 消费者愈来愈精打细算， ” 百胜中国首席执行官屈翠容 (Joey Wat) 上个月在公司宣布第三季业绩后对分析师表示。





该公司在中国经营必胜客和肯德基，已见到对手 “ 积极促销 ” ，这增强了吸引用餐者上门的竞争。





“

短期内，肯德基会这么做。促销无可厚非，有一个美好的说法，叫做物美价廉，尤其是在客户有些手头吃紧的时候，

”

她表示。

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路透社

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