微软和美军签4.8亿美元大单 科技巨头要联手军方?





近日，微软和美国军方签了一笔大单。

据彭博社，微软跟美国陆军签下了一份价值 4.8 亿美元的采购合同，根据该合同，微软将为美国陆军提供多达 10 万台 HoloLens 增强现实（ AR ）设备，用于战斗训练。

HoloLens 是微软首个不受线缆限制的全息计算机设备，能让用户与数字内容交互，并与周围真实环境中的全息影像互动。





此前，美国陆军通过招标程序确定合同合作方。今年 8 月，美国陆军与 25 家对合同感兴趣的公司举行会议。

9 月， AR 界的 “ 网红 ” 公司 Magic Leap 曾宣布加入美陆军合同的竞标流程，但微软最终击败了该公司和其他 AR 设备公司，拿到了这份合同。

有分析认为，微软已经占据了 AR 设备市场的主导地位，该公司主要专注于企业市场，而 Magic Leap 则致力于需求量较低的消费市场。微软此前也曾向军方出售过一些增强现实设备，现在这份合同远远超出了之前的规模，扩展了 AR 设备的覆盖范围。





彭博社称，军用级增强现实设备与现有的 HoloLens 设计有很大差异，它们有热感应和夜视功能，可用于战场训练。预计微软将在未来两年内向美国陆军提供至少 2500 台设备。

微软发言人表示： “ 增强现实技术将为部队提供更多更准确的信息帮助其做出决策，该合作将使我们与国防部长期以来的信任关系得到进一步发展。 ”

科技巨头面临的 “ 道德困境 ”

今年以来，科技巨头与美国军方或执法部门的合作屡屡受挫，双方关系日趋紧张。

据彭博社，今年，数百名微软员工曾签署了一份请愿书，批评公司与美国移民和海关执法局签订合同，该合同包含了人工智能方面的合作。

10 月，微软员工在一篇博客文章中敦促公司不要竞标价值数十亿美元的美国军用云计算合同。这些员工在文中写道： “ 许多微软员工不相信我们建造的东西会用于发动战争。 ”

随后，微软总裁史密斯表态称，公司将继续向美国军方销售软件，对项目的道德问题产生疑虑的员工可以内部转岗去接手其他工作。

据《纽约时报》，今年 4 月，数千名谷歌员工签署了一封联名信，抗议公司参与五角大楼的计划，该计划将使用人工智能解读视频图像，帮助无人机识别可以攻击的目标。

在硅谷众多的科技巨头中，谷歌拥有独特的历史和座右铭 ——“ 不作恶 ” ，并且它对数十亿用户的生活产生直接影响。然而，如今它却与其他的科技巨头一样，不得不面对理想和现实的差距。

不过，据《时代》周刊，前雅虎执行官塞德曼表示，部分科技公司对军方的反感并不能代表整个科技界，他认为最近一波反政府情绪可能源于对特朗普总统的反感。





20 世纪 90 年代，随着军事预算的减少和科技公司投资的飙升，私营部门在创新方面获得了巨大的优势。在意识到这一点后，五角大楼在过去几年中一直试图与硅谷的科技公司建立密切的联系，这些公司正在开发维持其战场优势所需的尖端技术。

然而，随着尖端技术越来越多地被用于军事目的，硅谷和美国联邦政府间的冲突似乎愈演愈烈。或许，许多科技公司所持的理想主义立场并不能代表所有员工，但对五角大楼来说，这些立场是完全陌生的。

毕竟，美国国防部长马蒂斯经常挂在嘴边的目标是增加美国军队的 “ 杀伤力 ” ，而不是 “ 不作恶 ” 。

用 AR 技术 “ 卖报纸 ”

近年来， AR 技术备受关注，它是一种将真实世界和虚拟世界实时叠加到同一个画面或空间的新技术。

该技术把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息，比如视觉信息，声音，味道，触觉等，通过电脑等科学技术模拟仿真后，作为虚拟信息叠加和应用到真实世界，被人类感官所感知，从而达到超越现实的感官体验。

美国的 AR 技术起步较早，各行各业在探索如何应用该技术方面积累了一定的经验。对许多人来说，该技术在游戏娱乐、工程建设和军事等领域的应用是耳熟能详的。

不过，今年 1 月份，《纽约时报》尝试了该技术在新闻方面的初步应用。

20 世纪 90 年代，报纸在美国的传递是通过 “ 自动贩卖机 ” 进行的，即在一个装满报纸的盒子里投币后便可取走一份报纸。《纽约时报》曾有超过 13000 个这样的 “ 自动贩卖机 ” 投入使用。

今年 1 月，《纽约时报》在皇后区的印刷厂拍下了一个曾经投入使用的 “ 自动贩卖机 ” ，并通过 AR 技术将其展现在读者面前。

当读者在家里打开手机时，它会以 3D 的形态与家中的环境融为一体，读者甚至可以检测其侧面和背面的锈迹。

随着

AR

技术的进一步发展，新闻业的传递方式、阅读体验和采编流程是否会被革新不禁让人脑洞大开。

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