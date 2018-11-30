俄罗斯将建成世界最大武器博物馆 2020年前完工

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯国防部计划在 2020 年前，在爱国者公园内建成世界上最大的武器博物馆，博物馆将展出沙俄、苏联和俄罗斯军队使用过的数十架直升机和飞机。

近日，俄罗斯消息报援引施工文件报道称：俄罗斯国防部 2020 年前，将在爱国者公园内建成世界上最大的武器博物馆，并将其命名为 “ 空天军中央博物馆 ” 。这家俄罗斯博物馆将从世界各地收集数十件不同时期服役于沙俄、苏联和俄罗斯军队的直升机和飞机。

消息称，按照施工文件，博物馆的面积超过 2.5 万平方米，比现在世界上最大的航空博物馆 ——- 位于巴黎郊区布歇尔机场的法国航空航天博物馆面积还大 1 万平方米。

在叙利亚有优秀表现的第五代 T-50 歼击机、现代战斗机苏 -27 、苏 -30 和苏 -34 将成为馆里的明星展品，而展品的维修保护将由博物馆工作人员产和联合航空制造公司专家共同负责。





俄罗斯国防部消息人士向记者表示，国防部并不打算关闭位于莫尼诺的中央空军博物馆或卖掉博物馆用地，那边的展品也将继续展出。 “ 莫尼诺中央空军博物馆的部分展品将移到新的航空博物馆，计划拿大约十件飞行器去爱国者公园那边。 ”

中央空军博物馆

1958

年

11

月在莫斯科郊外的莫尼诺村落成，该博物馆展出了大量民用和军用直升机和飞机，以及武器、工具、制服和艺术品。

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