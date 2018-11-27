智库：中国军力增 台湾或南海有事美恐难有作为

美国智库兰德公司指出，过去20年中国海军藉由快速现代化追赶美国，而且飞弹种类与射程渐增，万一台湾或南海有事，美国可能更难有所作为。
兰德公司（Rand Corporation）资深防卫分析家葛罗斯曼（Derek Grossman）表示：“美国必须承认，中国的飞弹种类与射程都渐增，一旦出现任何状况，我们将更难有所作为，无论是在南海、台湾或是北韩。”
兰德公司最近的研究发现，在过去20年间，中国海军以任何合理历史标准而言都异常快速的现代化追赶美国。葛罗斯曼说：“基本上在每个方面，中国都显著拉近（与美国的）差距。”
美国联邦众议院一个跨党派委员会公布的报告也说，美国已丧失军事优势，如果与俄罗斯或中国开战，可能落败。
美军印太司令部司令戴维森（Philip S. Davidson）17日曾表示，中国可能是东亚地区“长久安定”的最大挑战。他指出，中国在亚洲各地投资基础建设，是“阴险的”债务陷阱外交；他并指控，中国藉由军事化南海海域，恫吓这个地区的国家。（中央社）
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