习特晚宴名单流出 港媒曝对华最强硬鹰派纳瓦罗被剔除

当地时间 12 月 1 日，习特将在阿根廷举行晚宴会谈，港媒称这将是一次决定未来数年中美经贸关系走向的会晤。





综合媒体 11 月 21 日报道，借阿根廷二十国领导人（ G20 ）峰会之机，当地时间 12 月 1 日，美国总统特朗普（ Donald Trump ）将与中国国家主席习近平在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行晚宴会谈。





《华盛顿邮报》 21 日报道称，多名消息人士称，北京和华盛顿正在频繁对话，逐渐敲定习特晚宴会晤的细节，讨论的一个重要议题是双方领导人允许被各带多少名助理参加对话。





报道称，这次晚宴桌的两边，很可能是首脑将各带六位随行人员助阵。

香港《南华早报》

21

日报道引述消息人士的信息列出了可能的人选。





随后同在

21

日，《南华早报》追踪报道称，消息人士透露，此前拟定的晚宴名单上有一人已被剔除，极具争议的白宫贸易顾问、有对华强硬鹰派代表之称的纳瓦罗（

Peter Navarro

）将不会出席

12

月

1

日的习特晚宴。





这位要求匿名的消息人士称：

“

这次

G20

峰会，纳瓦罗将不参加。

”

消息人士补充指出，北京和华盛顿正在完善这次重要外交会晤的参与名单，这次会晤可能将影响到中美双方未来数年的经贸关系。





报道称，特朗普政府决定将纳瓦罗被排除在外，释放一种信号，中美双方均期望在峰会上，就贸易争端取得进展。





白宫首席经济顾问库德洛（

Larry Kudlow

）

21

日在美国福克斯新闻台报道中称，特朗普正努力

“

奠定积极的论调

”

和中国进行贸易谈判。





报道指出，习特晚宴上，特朗普的桌边名单人选还余下七人，白宫国安顾问博尔顿（

John Bolton

）、国务卿蓬佩奥（

Mike Pompeo

）、财长努钦（

Steve Mnuchin

）、商务部长罗斯（

Wilbur Ross

）、贸易代表莱特希泽（

Robert Lighthizer

）、国家经济委员会主任库德洛（

Larry Kudlow

）和美国驻华大使布兰斯塔德（

Terry Branstad

）。（多维新闻）

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