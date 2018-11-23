习特晚宴名单流出 港媒曝对华最强硬鹰派纳瓦罗被剔除

当地时间12月1日，习特将在阿根廷举行晚宴会谈，港媒称这将是一次决定未来数年中美经贸关系走向的会晤。
综合媒体11月21日报道，借阿根廷二十国领导人（G20）峰会之机，当地时间12月1日，美国总统特朗普（Donald Trump）将与中国国家主席习近平在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行晚宴会谈。
《华盛顿邮报》21日报道称，多名消息人士称，北京和华盛顿正在频繁对话，逐渐敲定习特晚宴会晤的细节，讨论的一个重要议题是双方领导人允许被各带多少名助理参加对话。
随后同在21日，《南华早报》追踪报道称，消息人士透露，此前拟定的晚宴名单上有一人已被剔除，极具争议的白宫贸易顾问、有对华强硬鹰派代表之称的纳瓦罗（Peter Navarro）将不会出席12月1日的习特晚宴。
这位要求匿名的消息人士称：“这次G20峰会，纳瓦罗将不参加。” 消息人士补充指出，北京和华盛顿正在完善这次重要外交会晤的参与名单，这次会晤可能将影响到中美双方未来数年的经贸关系。
报道称，特朗普政府决定将纳瓦罗被排除在外，释放一种信号，中美双方均期望在峰会上，就贸易争端取得进展。
白宫首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）21日在美国福克斯新闻台报道中称，特朗普正努力“奠定积极的论调”和中国进行贸易谈判。
报道指出，习特晚宴上，特朗普的桌边名单人选还余下七人，白宫国安顾问博尔顿（John Bolton）、国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）、财长努钦（Steve Mnuchin）、商务部长罗斯（Wilbur Ross）、贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）、国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）和美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）。（多维新闻）
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