前联调局长表示，报复性网络攻击是阻止中国唯一途径

美国联邦调查局 (FBI) 前局长路易斯 · 弗里 (Louis Freeh) 呼吁对中国进行报复性网络攻击,以阻止中国对其他国家进行黑客攻击,窃取商业秘密。





弗里自 1993 年起执掌美国联邦调查局 (FBI) ,直至 2001 年卸任。他表示,犯罪指控或是监狱服刑等措施无法阻止国家支持的黑客窃取行为。弗里还说,这些方法就像是为本 · 拉登下达法院传票一样毫无效果。





《澳大利亚金融评论报》 (Australian Financial Review) 和《 Nine News 》联合进行的一项调查证实,中国国家安全部 (Ministry of State Security) 主导了针对澳大利亚企业进行的网络攻击 “ 云斗行动 ” ( Operation Cloud Hopper ),以窃取澳大利亚公司的商业秘密。尽管中国外交部驳斥了这一说法,称其 “ 毫无根据 ” 。但是澳大利亚高层仍将这些网络攻击活动表述为 “ 持续不断的显著努力,目的在于窃取我们的知识财产 ” ,认为这一波网络攻击违反了中澳两国领导人去年签署的网络安全协议,即双方不得窃取对方的商业秘密。





弗里认为,澳大利亚可以选择起诉中国黑客,但是,强大的网络威慑才是最好的防御手段。





他表示,网络攻击的能力类似于冷战期间最终成功阻止核武器使用的《相互保证毁灭》( Mutual Assured Destruction )原则。弗里还说 :“ 包括澳大利亚在内的所有大国都知道对手的网络能力。他们精准评估敌人和盟友的能力 , 这是我们没有看到网络战的最主要原因。这和 75 年来没有人发射核武器的原因是一样的。 ”





弗里还表示,网络的攻击能力在过去曾被使用,并且很有成效。站在一定高度来看,进行报复性网络攻击在很多情况下是非常有效而且恰当的。(美国之音)

