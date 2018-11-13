贸易战与内容审查 为中国科技业捎来阵阵寒意

在 Wang Miaoyi 小小的公寓里，堆满了游戏杂志、公仔、以及许多成箱的科幻小说，这里也是她的设计工作室。





这名现年 30 岁的游戏开发人员，赶上了中国科技业热潮：她就读于中国顶尖大学，她的公司开发出了一款得奖的游戏，在任天堂的 Switch 游戏机以及个人电脑游戏平台 Steam 上发表，还计划在其他游戏平台推出。





和中国庞大科技产业中的许多人士一样，如今她的雄心壮志面临考验，目前中国政府正加强对游戏业的管控、收紧监管，同时中美贸易战也不利公司增长。





“2015 年时，创业是很热门的事。许多年轻人成立了像是开发游戏的小公司，梦想着赚大钱之外还能够自由自在， ” 她说道。 “ 但他们如今发现这不切实际。 ”





Wang 表示，她已经暂时被迫放弃在中国的新平台上推出该款游戏的希望，她关闭了开发该款游戏的原创工作室，选择和一些自由工作者合作进行游戏的更新维护。她已经搬离北京科技业聚集地中关村，迁至北京西边郊区，藉以降低成本。





遭此境遇的不只她一人。路透访问了十多个科技业内人士，从零工经济从业者到投资者都有，他们表示轻松赚钱的好时光似乎已结束。





去年之前，中国科技业还享受着持续了多年的高速增长。包括阿里巴巴 (BABA.N) 和腾讯 (0700.HK) 在内的企业光在 2017 年一年里，价值就几乎翻倍，并屡屡展开大手笔投资，向云技术、线下零售和金融等领域投入数以十亿美元计的资金。





但现在市场已大不如前。招工人数下降，企业利润率下降，科技股股价挫跌，中国最大的几家上市科技企业的市值合计蒸发了近 5,000 亿美元。





科技业最大几家公司已经表达了担忧，其中阿里巴巴和百度 (BIDU.O) 近几周因为前景趋疲下调了全年营收预测。





“ 不管从哪方面衡量，科技业的投资无疑已经降温，交易数量也好，融资交易规模也好， ” 景晨基金管理合伙人张晨昊说。





“ 我认为今年是近 30 年来贪婪第一次向恐惧屈服。 ”





中国第三季 GDP 增速放慢至自全球金融危机以来最慢，人民币兑美元贬值，国内市场急剧走低。





除了中美之间针锋相对地互征关税之外，美国指责中国窃取美国科技，禁止中资公司并购科技企业，还把一些公司拉入黑名单。





而在国内，从社交媒体到游戏和金融科技等科技公司都感受到监管收紧的压力。





游戏和社交媒体巨头腾讯今年股价下跌逾 25% ，因为监管机构已经冻结了网络游戏版本号和备案的审批，而游戏是该公司最大的收入来源。





本周在乌镇举行的世界互联网大会上，官员们暗示他们将收紧对中国科技巨头的监管。





国家互联网信息办公室副主任高翔指出，数据安全、网络安全、工控安全都是工业互联网发展过程中不能忽视的问题。近年来，工业互联网重大安全事件接连发生，我们应当加快完善内部安全机制、动态网格安全防御机制、信息和重大安全融合机制，确保工业互联网安全发展。





中国监管机构已经打击了低俗笑话应用、侮辱国歌的网红主播等等，使网络平台感受到一阵寒意。





“ 担心科技的人，一是老年人，二是政府，三是成功人士，他们讨厌科技，担心科技， ” 阿里巴巴的董事局主席马云上周在上海的一个活动上称。





马云还表示，政府不应该担心创新，即便威胁到了旧有的既得利益，也应该支持创新。





今年阿里巴巴调降了其营收预估，为自 2014 年上市以来首见。





与此同时，日本软银集团 (9984.T) 支持的中国企业滴滴出行按照监管机构同意的一项计划，削减了对司机的补贴。此前发生的乘客遇害事件引发外界批评，迫使滴滴出行关闭了拼车服务。





“ 我 ( 在 2015 年 ) 买了第一辆车，因为带补贴一天可赚近 800 元， ”Huang Sun 。 “ 现在即便拉一天活，可能也赚不到 200 元。 ”Huang Sun 以前是全职滴滴司机，现在只是在无聊时出来拉活。





** 冻结招聘 **





席卷科技行业的寒潮在招聘数据中得到了体现。





根据本地领先的招聘网站 -- 智联招聘 (Zhaopin.com) 发布的统计数据， IT 与互联网行业截至 9 月的招聘需求同比大幅下降 51% 。





阿里巴巴与腾讯的招聘专员和人力资源部门人士称，企业放慢了在某些领域的招聘速度，包括销售和软件开发。他们要求匿名，因未获授权与媒体沟通。





腾讯未回应置评请求。阿里巴巴也暂未发表评论。





“ 总体来说，他们都在减员、或者不再为物色人才准备很高的预算， ” 国际聘雇企业 Spring Professional 的 IT 行业部门主管 Mocca Wang 说。该公司与阿里巴巴、腾讯和百度都有合作。





规模较小的初创公司也受到信用收紧的挤压。此类公司是行业成长的重要推动力量。





“ 这些公司拿不到资金，无法投资， ”Wang 表示。 “ 他们濒临破产。 ”





当然，中国科技企业的营收增速仍高于海外同业。





腾讯首席执行官马化腾近日接受央视访问时表示，市场仍具有相当大的潜力，但他也承认如今正面临各种挑战。





然而，数据显示企业接下来将面临更艰峻的时刻 -- 这对中国估值极高的新创科技企业，以及智能手机制造商小米 (1810.HK) 和腾讯支持的餐饮配送巨擘美团点评 (3690.HK) 等新上市公司可谓一大隐忧。





“ 以前的感觉是任何人都可以拿到融资，你如果丢出区块链、人工智能 (AI) 、大数据及机器学习这些字眼出来，你就能取得资金， ” 位于杭州的谘询公司凯那瑞 (Serica) 董事总经理 Benjamin Speyer 指出。





“ 如今大家对于投资有可能犯错，显得更紧张一点。 ”





阿里巴巴表示，短期内将减少对旗下平台的抽成 -- 实际等同对商家进行补贴，以期维系平台上的商家品牌；上季公司在中国的商务销售成长率降至 2015 年以来低位。

京东 (JD.O) 正藉由将 250 万平方米物流仓储基地部份外包，以期提振获利；公司上季度出现亏损。





在中国科技初创企业工作的人，更为深刻地感受到这波景气下滑。





北京和上海等大城市的住房和生活成本不断大幅上升，而科技业从业人员的薪资却难以跟上脚步。





住在北京的 Liu Wangwei 是一名软件工程师，在中国最具价值的一家初创公司工作。他租了一套两居室，因他行动不便的母亲常来与他同住。





他说自从 2014 年搬到那个地方以来，房租已经上涨了近五成，他说自己正在考虑转到公司位于一个较小城市的办公室，当地政府为科技从业人员提供住房补贴。

“ 我总以为加入知名科技企业后就不用再担心钱的事， ”Liu 称， “ 我念大学的时候，老师鼓励我们要像乔布斯和马云一样，但现实并非如此。 ” （路透社）





Twitter

sgnypost





