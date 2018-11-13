贸易战与内容审查 为中国科技业捎来阵阵寒意

在Wang Miaoyi小小的公寓里，堆满了游戏杂志、公仔、以及许多成箱的科幻小说，这里也是她的设计工作室。
这名现年30岁的游戏开发人员，赶上了中国科技业热潮：她就读于中国顶尖大学，她的公司开发出了一款得奖的游戏，在任天堂的Switch游戏机以及个人电脑游戏平台Steam上发表，还计划在其他游戏平台推出。
和中国庞大科技产业中的许多人士一样，如今她的雄心壮志面临考验，目前中国政府正加强对游戏业的管控、收紧监管，同时中美贸易战也不利公司增长。
“2015年时，创业是很热门的事。许多年轻人成立了像是开发游戏的小公司，梦想着赚大钱之外还能够自由自在，”她说道。“但他们如今发现这不切实际。”
Wang表示，她已经暂时被迫放弃在中国的新平台上推出该款游戏的希望，她关闭了开发该款游戏的原创工作室，选择和一些自由工作者合作进行游戏的更新维护。她已经搬离北京科技业聚集地中关村，迁至北京西边郊区，藉以降低成本。
遭此境遇的不只她一人。路透访问了十多个科技业内人士，从零工经济从业者到投资者都有，他们表示轻松赚钱的好时光似乎已结束。
去年之前，中国科技业还享受着持续了多年的高速增长。包括阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)在内的企业光在2017年一年里，价值就几乎翻倍，并屡屡展开大手笔投资，向云技术、线下零售和金融等领域投入数以十亿美元计的资金。
但现在市场已大不如前。招工人数下降，企业利润率下降，科技股股价挫跌，中国最大的几家上市科技企业的市值合计蒸发了近5,000亿美元。
科技业最大几家公司已经表达了担忧，其中阿里巴巴和百度(BIDU.O)近几周因为前景趋疲下调了全年营收预测。
“不管从哪方面衡量，科技业的投资无疑已经降温，交易数量也好，融资交易规模也好，”景晨基金管理合伙人张晨昊说。
“我认为今年是近30年来贪婪第一次向恐惧屈服。”
中国第三季GDP增速放慢至自全球金融危机以来最慢，人民币兑美元贬值，国内市场急剧走低。
除了中美之间针锋相对地互征关税之外，美国指责中国窃取美国科技，禁止中资公司并购科技企业，还把一些公司拉入黑名单。
而在国内，从社交媒体到游戏和金融科技等科技公司都感受到监管收紧的压力。
游戏和社交媒体巨头腾讯今年股价下跌逾25%，因为监管机构已经冻结了网络游戏版本号和备案的审批，而游戏是该公司最大的收入来源。
本周在乌镇举行的世界互联网大会上，官员们暗示他们将收紧对中国科技巨头的监管。
国家互联网信息办公室副主任高翔指出，数据安全、网络安全、工控安全都是工业互联网发展过程中不能忽视的问题。近年来，工业互联网重大安全事件接连发生，我们应当加快完善内部安全机制、动态网格安全防御机制、信息和重大安全融合机制，确保工业互联网安全发展。
中国监管机构已经打击了低俗笑话应用、侮辱国歌的网红主播等等，使网络平台感受到一阵寒意。
“担心科技的人，一是老年人，二是政府，三是成功人士，他们讨厌科技，担心科技，”阿里巴巴的董事局主席马云上周在上海的一个活动上称。
马云还表示，政府不应该担心创新，即便威胁到了旧有的既得利益，也应该支持创新。
今年阿里巴巴调降了其营收预估，为自2014年上市以来首见。
与此同时，日本软银集团(9984.T)支持的中国企业滴滴出行按照监管机构同意的一项计划，削减了对司机的补贴。此前发生的乘客遇害事件引发外界批评，迫使滴滴出行关闭了拼车服务。
“我(在2015年)买了第一辆车，因为带补贴一天可赚近800元，”Huang Sun。“现在即便拉一天活，可能也赚不到200元。”Huang Sun以前是全职滴滴司机，现在只是在无聊时出来拉活。
**冻结招聘**
席卷科技行业的寒潮在招聘数据中得到了体现。
根据本地领先的招聘网站--智联招聘(Zhaopin.com)发布的统计数据，IT与互联网行业截至9月的招聘需求同比大幅下降51%。
阿里巴巴与腾讯的招聘专员和人力资源部门人士称，企业放慢了在某些领域的招聘速度，包括销售和软件开发。他们要求匿名，因未获授权与媒体沟通。
腾讯未回应置评请求。阿里巴巴也暂未发表评论。
“总体来说，他们都在减员、或者不再为物色人才准备很高的预算，”国际聘雇企业Spring Professional的IT行业部门主管Mocca Wang说。该公司与阿里巴巴、腾讯和百度都有合作。
规模较小的初创公司也受到信用收紧的挤压。此类公司是行业成长的重要推动力量。
“这些公司拿不到资金，无法投资，”Wang表示。“他们濒临破产。”
当然，中国科技企业的营收增速仍高于海外同业。
腾讯首席执行官马化腾近日接受央视访问时表示，市场仍具有相当大的潜力，但他也承认如今正面临各种挑战。
然而，数据显示企业接下来将面临更艰峻的时刻--这对中国估值极高的新创科技企业，以及智能手机制造商小米(1810.HK)和腾讯支持的餐饮配送巨擘美团点评(3690.HK)等新上市公司可谓一大隐忧。
“以前的感觉是任何人都可以拿到融资，你如果丢出区块链、人工智能(AI)、大数据及机器学习这些字眼出来，你就能取得资金，”位于杭州的谘询公司凯那瑞(Serica)董事总经理Benjamin Speyer指出。
“如今大家对于投资有可能犯错，显得更紧张一点。”
阿里巴巴表示，短期内将减少对旗下平台的抽成--实际等同对商家进行补贴，以期维系平台上的商家品牌；上季公司在中国的商务销售成长率降至2015年以来低位。
京东(JD.O)正藉由将250万平方米物流仓储基地部份外包，以期提振获利；公司上季度出现亏损。
在中国科技初创企业工作的人，更为深刻地感受到这波景气下滑。
北京和上海等大城市的住房和生活成本不断大幅上升，而科技业从业人员的薪资却难以跟上脚步。
住在北京的Liu Wangwei是一名软件工程师，在中国最具价值的一家初创公司工作。他租了一套两居室，因他行动不便的母亲常来与他同住。
他说自从2014年搬到那个地方以来，房租已经上涨了近五成，他说自己正在考虑转到公司位于一个较小城市的办公室，当地政府为科技从业人员提供住房补贴。
“我总以为加入知名科技企业后就不用再担心钱的事，”Liu称，“我念大学的时候，老师鼓励我们要像乔布斯和马云一样，但现实并非如此。”（路透社）
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