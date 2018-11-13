险撞机！疑飞机侵入浦东机场跑道 达美航空起飞前一刻急煞

达美航空一架DL582航班的A350客机，今上午在上海浦东机场起飞时，疑因有其他飞机入侵跑道，迫使A350客机在即将起飞的高速状态下急煞，所幸飞机成功煞停，没有造成人员伤亡。
综合中国媒体报导，达美航空一架由上海浦东飞往底特律的DL582航班，今突显示“取消”，有机上乘客爆料，这架客机在跑道上滑行，正处在高速状态下准备起飞，突然有其他飞机横穿跑道，“飞机机头都快拉起来了，所幸飞行员迅速反应紧急煞车，未造成事故”，机上乘客饱受惊吓，所幸没有人员伤亡。
客机煞停后，立刻有消防车赶来进行洒水降温，以防起落架轮胎爆胎起火，2016年上海虹桥机场也曾出现这种惊险场面，中国东方航空一架A320在起飞时，另一架东航A330客机却正滑过跑道，A320机组随后迅速将飞机拉起，避免撞机事故，事后调查两机只差3秒就会相撞。
而1977年2架波音747客机在北非的洛司罗迪欧机场发生相撞，正在起飞的荷兰航空波音747，拦腰撞上正在跑道上的泛美航空音747，导致两机上多达583名的乘客和机组人员死亡的惨剧，至今仍是死伤最惨重的空难。（自由时报）
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