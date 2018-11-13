险撞机！疑飞机侵入浦东机场跑道 达美航空起飞前一刻急煞

达美航空一架 DL582 航班的 A350 客机，今上午在上海浦东机场起飞时，疑因有其他飞机入侵跑道，迫使 A350 客机在即将起飞的高速状态下急煞，所幸飞机成功煞停，没有造成人员伤亡。

综合中国媒体报导，达美航空一架由上海浦东飞往底特律的 DL582 航班，今突显示“取消”，有机上乘客爆料，这架客机在跑道上滑行，正处在高速状态下准备起飞，突然有其他飞机横穿跑道，“飞机机头都快拉起来了，所幸飞行员迅速反应紧急煞车，未造成事故”，机上乘客饱受惊吓，所幸没有人员伤亡。





客机煞停后，立刻有消防车赶来进行洒水降温，以防起落架轮胎爆胎起火， 2016 年上海虹桥机场也曾出现这种惊险场面，中国东方航空一架 A320 在起飞时，另一架东航 A330 客机却正滑过跑道， A320 机组随后迅速将飞机拉起，避免撞机事故，事后调查两机只差 3 秒就会相撞。





而 1977 年 2 架波音 747 客机在北非的洛司罗迪欧机场发生相撞，正在起飞的荷兰航空波音 747 ，拦腰撞上正在跑道上的泛美航空音 747 ，导致两机上多达 583 名的乘客和机组人员死亡的惨剧，至今仍是死伤最惨重的空难。（自由时报）

Twitter

sgnypost





