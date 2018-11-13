难预期中美就贸易战作让步 未来几个月情况或更差--摩根大通

全球翘首以待中美两国元首在本月底举行的 20 国集团 (G20) 会议期间会面，能否为中美贸易战带来转机，但投行摩根大通中国首席经济学家朱海斌周二表示，目前看不到两国会作出明显的让步，并预期未来三至六个月情况可能更差，中美贸易战明年可能对中国经济带来更多的风险。





朱海斌出席香港大学与复旦大学的论坛时称，今年中国整体经济没出现大规模下行，从 9 、 10 月的数据仍未看到贸易战升级带来很大的影响，但相信有关影响明年会较明显。





美国总统特朗普及中国国家主席习近平将在月底于阿根廷举行的 G20 会议期间会面，朱海斌表示，两国元首会面，市场对此有一定程度的期望，但期望并不高，因目前并没有很明显的倾向两国会愿意作比较大的让步。





“ 按我们的判断，未来三至六个月（中美贸易战）可会变得很差。 ” 他并预期，明年首季美国更可能会对中国所有的进口产品征收关税，这将对中国明年经济带来更多风险。





“ 老大和老二的竞争，在历史上往往以冷战模式来进行对抗。中美会不会进入这种局面 ? 从目前来看，最差是离婚，这是大家比较担心的。 ” 朱海斌说。





他并指出，在外部风险上升的情况下，中国国内政策或会作出相应调整，例如财政政策、去杠杆，以及近期出台对民企的支持政策，估计明年这些调整力度会更大。

“ 但大也只是相对的概念，相对 2008 、 2012 及 2015 年的政策宽松， 2019 年政策刺激力度相对较有限。 ” 他说。





例如在财政政策领域方面，如减税的实际规模与宣布的规模有差距，对经济的刺激也未必有很大的作用。至于货币政策方面，朱海斌指中国正陷入两难的局面，如在去杠杆上不做大的调整，很难取得理想的反弹；但若一旦放弃去杠杆，令债务问题进一步蔓延，未来五至 10 年，中国可能会步日本衰退的后尘。





他指出，中国

2008

年推出

4

万亿元的刺激措施，短期内甚为见效，过去

10

年中国经济对全球经济的贡献平均每年达

30%

左右；但同时中国在过去

10

年也作出了牺牲，这反映到目前的企业债务问题上升、产能过剩、投资效率的下降等。（路透社）

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