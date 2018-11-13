难预期中美就贸易战作让步 未来几个月情况或更差--摩根大通

全球翘首以待中美两国元首在本月底举行的20国集团(G20)会议期间会面，能否为中美贸易战带来转机，但投行摩根大通中国首席经济学家朱海斌周二表示，目前看不到两国会作出明显的让步，并预期未来三至六个月情况可能更差，中美贸易战明年可能对中国经济带来更多的风险。
朱海斌出席香港大学与复旦大学的论坛时称，今年中国整体经济没出现大规模下行，从9、10月的数据仍未看到贸易战升级带来很大的影响，但相信有关影响明年会较明显。
美国总统特朗普及中国国家主席习近平将在月底于阿根廷举行的G20会议期间会面，朱海斌表示，两国元首会面，市场对此有一定程度的期望，但期望并不高，因目前并没有很明显的倾向两国会愿意作比较大的让步。
“按我们的判断，未来三至六个月（中美贸易战）可会变得很差。”他并预期，明年首季美国更可能会对中国所有的进口产品征收关税，这将对中国明年经济带来更多风险。
“老大和老二的竞争，在历史上往往以冷战模式来进行对抗。中美会不会进入这种局面?从目前来看，最差是离婚，这是大家比较担心的。”朱海斌说。
他并指出，在外部风险上升的情况下，中国国内政策或会作出相应调整，例如财政政策、去杠杆，以及近期出台对民企的支持政策，估计明年这些调整力度会更大。
“但大也只是相对的概念，相对2008、2012及2015年的政策宽松，2019年政策刺激力度相对较有限。”他说。
例如在财政政策领域方面，如减税的实际规模与宣布的规模有差距，对经济的刺激也未必有很大的作用。至于货币政策方面，朱海斌指中国正陷入两难的局面，如在去杠杆上不做大的调整，很难取得理想的反弹；但若一旦放弃去杠杆，令债务问题进一步蔓延，未来五至10年，中国可能会步日本衰退的后尘。
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