东盟国家在新加坡签署东盟电子商务协议

东南亚国家联盟各国12日在新加坡签署东盟电子商务协议，旨在促进区域内跨境电商贸易便利化。

按照新加坡贸工部公布的协议文本，东盟各国将为电子商务发展创造有利环境，包括推动电子商务贸易规则制定，以及在区域内建立更加广泛的数字联通等。

新加坡贸工部长陈振声在签署仪式上说，这项协议的签署表明了东盟对关于促进电子商务发展承诺的落实。协议旨在实现三大目标：一是促进跨境电子商务贸易便利化；二是为电子商务应用创造互信环境；三是就进一步发展和加强电子商务应用以推动区域经济增长，深化东盟各国合作。

陈振声说，东盟是全世界发展最快的互联网市场，如今已有3.3亿互联网用户。至2025年，东盟互联网经济规模有望达到2000亿美元，其中电子商务市场规模将达到880亿美元。

他表示，东盟目前已经吸引阿里巴巴、亚马逊等世界知名电商企业落户，东盟相关企业也开始在地区市场上崭露头角。但同时，东盟的电子商务发展与中国、美国相比还存在差距，如跨境物流和互联网规则等方面的非关税壁垒问题，中小微企业有待获得更多开拓电子商务机遇。（新华社）

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