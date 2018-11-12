美媒：李克强迟来的访问：新加坡已不再特殊

【多维新闻报道】中国总理李克强 11 月 12 日抵达新加坡，出席东亚系列领导人会议并对新加坡进行访问。这是中国总理时隔 11 年来首次对新加坡进行正式访问。





早在 2017 年 6 月，新加坡副总理尚达曼出席夏季达沃斯论坛时就代表新加坡总理李显龙向李克强发出了访问邀请，李克强表示期待访问。同年 9 月，李显龙访华再次向李克强发出了访问的邀请，直至今日，李克强的访问才最终成行。





自 2013 年以来，中国领导人将访问新加坡都排在东盟十国中比较靠后的位置，习近平是在 2015 年到访新加坡，在此之前，他已经访问了印尼、马来西亚等国。李克强也已经先后访问了东盟十国中的另外九国。相比于习李两次访问越南，习李将新加坡放在这样的位置值得关注。







李克强这场姗姗来迟的访问表明了什么？ 2007 年，中国时任总理温家宝访问新加坡并出席东亚系列领导人会议。如今看来，李克强一直到现在才访问新加坡，是不是表明中国并不愿意为新加坡打破惯例？ 40 年前的今天（ 1978 年 11 月 12 日），时任中国领导人邓小平对新加坡进行访问。 40 年里，国际形势发生了巨大的变化。当中国将与新加坡的关系定位为 “ 与时俱进的全方位合作伙伴关系 ” ，那么， 40 年过去，中国如何看待新加坡？





在中国眼中，新加坡曾是 “ 老师 ” 一般的存在。邓小平 1978 年在访问新加坡时对其繁荣程度感到吃惊。 1992 年，邓小平发表了 “ 南方讲话 ” ，其中，他鼓励中共干部 “ 要向世界学习，特别要向新加坡学习 ” 。





由此开始，中共掀起了一股南下向新加坡学习的热潮，新加坡南洋理工大学的 “ 市长班 ” 、新加坡国立大学李光耀学院的 “ 干部班 ” 等都是中国学习新加坡的城市管理和社会治理经验的代表性例子。经济上，中国学习新加坡设立开发园区， 1994 年成立的苏州工业园成为中国学习新加坡开发园区模式的范本。





对于刚刚走上改革开放或者说还在摸索如何改革开放的中国来说，新加坡的 “ 成功 ” 或者 “ 成就 ” 有参考意义。





经过 40 年的发展，中国已经有了自己的经验或者 “ 模式 ” ， 北京对新加坡的定位也随之发生变化。曾一度是中国学习榜样的新加坡，现在北京认为两者是合作共赢的关系。中国外交部部长助理陈晓东 11 月 8 日在李克强出访的吹风会上称， “ 李克强总理将与新方领导人回顾和总结两国关系发展的成功经验，规划和部署两国务实合作，重点推动 ‘ 一带一路 ’ 、创新等领域合作 ” 。





4 月，李显龙访华出席博鳌亚洲论坛，中国国家主席习近平在与之会晤中提到 “ 当前，中国特色社会主义进入新时代，新加坡正在实施 ‘ 未来经济发展战略 ’ 。双方要结合新形势新特点，对双边关系和务实合作作出新的战略谋划和顶层设计。 ” 李克强在与之会晤中称： “ 中新要发挥互补优势，深挖合作潜力，引领双边务实合作向更高层次、更高质量发展。 ”





中国高层表态的言下之意是中国和新加坡已经是相互学习的对象，中国也有值得新加坡学习的地方，甚至新加坡要借助中国的 “ 一带一路 ” 等实现更快的发展。





这种定位的不同是根据现阶段中新两国各自的情况作出的。新加坡前领导人李光耀采取的威权政治和自由贸易使新加坡成为 “ 亚洲四小龙 ” 之一。中国正在崛起， 2017 年，新加坡的 GDP 总量为 3,239 亿美元，中国的这一数字已经是 12.24 万亿美元。再放眼东南亚其他国家，它们正在奋力发展经济，以 2017 年的数据为例，印尼 GDP 为 1.016 万亿美元，泰国为 4,552 亿美元，马来西亚为 3,145 亿美元 越南 2,239 亿美元，菲律宾 3,136 亿美元。





中国和东南亚国家在冷战后的这二三十年的时间里，基本完成了国家统一或者稳定的问题，现在面临的问题是在一个相对和平的环境下实现发展，各国的潜力正在被挖掘出来。





新加坡本身是一个城市国家，其国土面积和人口使得它的发展面临一些先天的不足。当中国和东南亚等新兴经济体崛起时，原本在亚洲一枝独秀的新加坡很容易被后起之秀赶超。新加坡已经不再是特殊国家。





中国按照现实情况正在调整对新加坡的定位，这是基于自身实力来展现大国自信的一面。在中国的外交字典里，对待周边国家和周边形势不会一成不变，当年的中朝关系正在去血盟化，当年的

“

老师

”

新加坡也在去特殊化，这都是证明。

（多维新闻）

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