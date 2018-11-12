阿里巴巴双11成交额达2135亿元并创新高 但增速放慢至27%

中国电商巨头 -- 阿里巴巴 (BABA.N) 周一凌晨宣布其 “ 双 11” 购物节战绩，当天完成创纪录的 2,135 亿元人民币网上成交额，同比增长 27% ，不过基于国内经济减速，双 11 的增速亦有所放慢。





每年一度的 “ 双 11” 购物节，已被消费者广泛认可。周日凌晨开始，网上成交量就不断刷新纪录， 2 分 5 秒破 100 亿元， 2017 年用了 3 分 01 秒； 35 分 17 秒达 571 亿元并超过 2014 年双 11 全天成交总额，而 2017 年则用了 1 小时 49 秒； 1 小时 47 分 26 秒，成交量即超 1,000 亿元，去年则用了 9 小时。





直至周日 15:49:39 ，天猫双 11 成交额达 1,682 亿元，超越去年双 11 全天成交额纪录。





阿里巴巴首席执行官张勇在昨日的活动上表示，今天天猫双 11 达到了 2,000 亿元，但未来还要改变，继续冲击 3,000 亿元甚至 5,000 亿元。





虽然今年天猫双 11 的成交额创下纪录新高，但相对去年的 39% 增幅，今年天猫双 11 的增速确实在下降，并落在分析师预估的下限。





中国宏观经济的减速，波及了消费市场。阿里巴巴董事局副主席蔡崇信对记者表示，虽然小型家电和化妆品周日表现强劲，但包括大型家电在内的大件商品销售，随着国内房市转冷而放缓。





“ 如果大家不买新房，他们就不会购买电器。 ” 他说。





全球咨询公司奥纬咨询近期一项调查显示，与一年前相比， 51% 的中国消费者预计将在 2018 年双 11 购物节增加自己的购物支出。然而，购物节的增长速度正在放缓，消费者支出的平均增长幅度预计仅为 9% 。





调查还发现，一些消费者对购物节感到了疲劳，

30%

的受访者表示将减少消费。就背后的原因而言，一方面，双

11

的折扣不再那么吸引人。另一方面，如今全年都充斥着各色各样的商品促销活动，消费者的选择更多。这一趋势在千禧一代中更为明显，

38%

的

90

后（

1990

年后出生）消费者表示将减少消费。（路透社）

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