阿里巴巴双11成交额达2135亿元并创新高 但增速放慢至27%

中国电商巨头--阿里巴巴(BABA.N)周一凌晨宣布其“双11”购物节战绩，当天完成创纪录的2,135亿元人民币网上成交额，同比增长27%，不过基于国内经济减速，双11的增速亦有所放慢。
每年一度的“双11”购物节，已被消费者广泛认可。周日凌晨开始，网上成交量就不断刷新纪录，2分5秒破100亿元，2017年用了3分01秒；35分17秒达571亿元并超过2014年双11全天成交总额，而2017年则用了1小时49秒；1小时47分26秒，成交量即超1,000亿元，去年则用了9小时。
直至周日15:49:39，天猫双11成交额达1,682亿元，超越去年双11全天成交额纪录。
阿里巴巴首席执行官张勇在昨日的活动上表示，今天天猫双11达到了2,000亿元，但未来还要改变，继续冲击3,000亿元甚至5,000亿元。
虽然今年天猫双11的成交额创下纪录新高，但相对去年的39%增幅，今年天猫双11的增速确实在下降，并落在分析师预估的下限。
中国宏观经济的减速，波及了消费市场。阿里巴巴董事局副主席蔡崇信对记者表示，虽然小型家电和化妆品周日表现强劲，但包括大型家电在内的大件商品销售，随着国内房市转冷而放缓。
“如果大家不买新房，他们就不会购买电器。”他说。
全球咨询公司奥纬咨询近期一项调查显示，与一年前相比，51%的中国消费者预计将在2018年双11购物节增加自己的购物支出。然而，购物节的增长速度正在放缓，消费者支出的平均增长幅度预计仅为9%。
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