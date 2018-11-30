Go-Jek落户新加坡硬撼Grab

打破垄断 冀召车市场“健康竞争”
东南亚最强的两间召车程式公司展开对决，印尼的Go-Jek昨天在新加坡推出Beta版手机应用程式，为明年初全面进驻狮城铺路，直接挑战当地召车市场主导者Grab，希望可吸纳一些不满Grab垄断的乘客和司机。
暂星展客可用 下季全面服务
测试版在Android和苹果手机均可下载，但暂时只供合作对象星展银行的选定客户使用，估计约为数千人，而且只覆盖新加坡东部地区。Go-Jek希望可以在全面推出前，得到测试版用户的意见回馈，以作改善，暂定明年第一季全面在新加坡推出。
测试版分阶段推出，用户下载程式并设立账号后，名字将进入等候名单，一旦可以开始使用，用户就会收到电邮通知。至于选择与星展合作，Go-Jek想利用对方庞大的客户群推动自身的市场份额，参与测试的星展客户将可得到优惠。Go-Jek总裁苏利斯蒂奥（Andre Soelistyo）昨在记者会表示，Go-Jek的到来将有助推动新加坡召车市场的“健康竞争”。
Grab独霸市场 份额达九成
Grab今年较早时收购了美国对手Uber在东南亚的召车和外卖业务，Uber就得到27.5%的Grab股份，并退出东南亚市场。Uber离开后，Grab在新加坡独大，市场占有率升至八、九成，很多新加坡人抱怨召车服务价格上涨，延误和失误的情况增加，司机则对收入减少表示沮丧。
苏利斯蒂奥指出，当市场上只有一个主导者，服务水平就会下降，有关公司也不再理会客户投诉，Go-Jek加入，为消费者提供另一个选择。他说，Go-Jek在新加坡会先从召车服务做起，然后再提供其他服务，类似于该公司进入越南后的做法。估计第二步会推出付款服务。
Grab回应说，欢迎有新对手加入，称消费者有更多选择，有助带动创新，提升服务水准，而Grab会继续致力成为新加坡人每天都会有的超级app。
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