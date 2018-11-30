Go-Jek落户新加坡硬撼Grab

打破垄断 冀召车市场“健康竞争”





东南亚最强的两间召车程式公司展开对决，印尼的 Go-Jek 昨天在新加坡推出 Beta 版手机应用程式，为明年初全面进驻狮城铺路，直接挑战当地召车市场主导者 Grab ，希望可吸纳一些不满 Grab 垄断的乘客和司机。





暂星展客可用 下季全面服务





测试版在 Android 和苹果手机均可下载，但暂时只供合作对象星展银行的选定客户使用，估计约为数千人，而且只覆盖新加坡东部地区。 Go-Jek 希望可以在全面推出前，得到测试版用户的意见回馈，以作改善，暂定明年第一季全面在新加坡推出。





测试版分阶段推出，用户下载程式并设立账号后，名字将进入等候名单，一旦可以开始使用，用户就会收到电邮通知。至于选择与星展合作， Go-Jek 想利用对方庞大的客户群推动自身的市场份额，参与测试的星展客户将可得到优惠。 Go-Jek 总裁苏利斯蒂奥（ Andre Soelistyo ）昨在记者会表示， Go-Jek 的到来将有助推动新加坡召车市场的“健康竞争”。





Grab 独霸市场 份额达九成





Grab 今年较早时收购了美国对手 Uber 在东南亚的召车和外卖业务， Uber 就得到 27.5% 的 Grab 股份，并退出东南亚市场。 Uber 离开后， Grab 在新加坡独大，市场占有率升至八、九成，很多新加坡人抱怨召车服务价格上涨，延误和失误的情况增加，司机则对收入减少表示沮丧。





苏利斯蒂奥指出，当市场上只有一个主导者，服务水平就会下降，有关公司也不再理会客户投诉， Go-Jek 加入，为消费者提供另一个选择。他说， Go-Jek 在新加坡会先从召车服务做起，然后再提供其他服务，类似于该公司进入越南后的做法。估计第二步会推出付款服务。





Grab 回应说，欢迎有新对手加入，称消费者有更多选择，有助带动创新，提升服务水准，而 Grab 会继续致力成为新加坡人每天都会有的超级 app 。





据悉

Go-Jek

最近一直招聘司机，《海峡时报》报道，大约

2

万名司机表示有兴趣。两间公司目前在新加坡、越南和

Go-Jek

主场印尼直接竞争，随着

Go-Jek

很快拓展至其他东南亚国家，两者竞争只会更激烈。

Twitter

sgnypost





