美歌手蕾哈娜:不允许特朗普政治集会再放我的歌

美国总统特朗普日前在佛州首府塔拉哈西举办政治集会，一位美媒记者在社交平台上爆料，现场放了蕾哈娜的歌《请不要让音乐停止》（ Please Don’t Stop the Music ），引起热议。事后，蕾哈娜回复称，绝不会再让自己的歌曲在特朗普的集会上播放。

据美国《国会山报》报道，《华盛顿邮报》记者菲利普 4 日在推特上发文称，蕾哈娜的歌正在特朗普集会的场馆里播放，特朗普的助手们将免费 T 恤扔向人群，像棒球比赛一样。

“ 这种事不会太久 ” ，蕾哈娜随后转发了这则推文并回复， “ 我和我的人永远不会参加其中任何一场 ‘ 悲惨集会 ’” 。

蕾哈娜一直是一位直言不讳的民主党支持者，在佛州州长的竞选中，她支持民主党参选人安德鲁 · 吉伦。

报道称，蕾哈娜也不是第一位反对特朗普在政治集会中播放自己歌曲的音乐人。





“ 枪炮与玫瑰 ” 乐队主唱艾克索 · 罗斯日前也向特朗普 “ 开炮 ” ，他指责特朗普在集会上播放了乐队的音乐，并表示乐队早就针对此事正式提出过要求。

“ 很不幸，特朗普的竞选活动正利用各个场地表演许可上的漏洞 ” ，罗斯表示，这些许可不是为了这种疯狂的政治目的。

与蕾哈娜一样，罗斯同样支持民主党，就在上周他曾呼吁民众投票给民主党。

特朗普的政治集会播放

“

未授权歌曲

”

可谓惊动了娱乐圈，除了蕾哈娜和罗斯，

“

空中铁匠

”

乐队主唱史蒂芬

·

泰勒、重金属乐队

“

扭曲姊妹

”

、英国歌手艾尔顿

·

约翰等都相继发声表示不满。

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