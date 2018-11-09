荷台达战事激化 也门1400万人处在饥荒边缘

也门政府军在沙特阿拉伯主导的多国联军支持下逼近红海港口城市荷台达中心区。胡塞反政府武装首领之一阿卜杜勒 - 马利克 · 胡塞 7 日承认双方力量悬殊，但誓言不投降。

同一天， 30 多个国际援助组织发表联署声明，呼吁交战各方立即停火，因为这个中东国家 1400 万人正 “ 处在饥荒边缘 ” 。

[ 密集空袭 ]

美国国务卿迈克 · 蓬佩奥、国防部长詹姆斯 · 马蒂斯上周呼吁也门交战各方在 30 天内达成停火协议，但围绕荷台达控制权的战事没有停止，近来更加激烈。

与胡塞武装关系紧密的也门记者侯赛因 · 布海提 7 日接受美国有线电视新闻网电话采访，说沙特主导的多国联军过去几天对荷台达发动大约 400 次空袭。

布海提说，多国联军把连接也门首都萨那与荷台达的一条主要公路当作战场， “ 两个月前散发传单，警告民众和他们的车辆远离这条路 ” 。

法新社报道，也门政府军在多国联军空中力量的掩护下逼近荷台达中心城区。市区上空 6 日升起一团烟雾，配备重型武器的政府军步行，或者搭乘轻型客货两用卡车向前推进。

荷台达是也门重要交通枢纽，目前由胡塞武装控制。政府军 6 月中旬发起收复荷台达的战役，但没有取得进展。

[ 决不投降 ]

胡塞武装控制的马西拉电视台 7 日播出这一反政府武装首领阿卜杜勒 - 马利克 · 胡塞的讲话。

阿卜杜勒 - 马利克 · 胡塞认定，多国联军最新一轮攻势是为了逼迫胡塞武装签署停火协议。 “ 依据以往的经验，我们知道这是美国式的打法，他们想要和平，同时准备发起新的攻势。 ”

他承认双方力量悬殊，但胡塞武装决不投降。

“ 敌人在兵力方面占优势，已经增兵并且逼近荷台达， ” 阿卜杜勒 - 马利克 · 胡塞说， “ 敌人以为他们渗透或控制这个区域，我们就会投降或者交出控制权？我们现在不会投降，以后也不会。 ”

一名医疗机构的消息人士告诉法新社记者，胡塞武装已经要求荷台达一家主要医疗机构的工作人员撤离，在医院楼顶部署狙击手。

[ 停火呼吁 ]





美国有线电视新闻网报道，一些人道主义援助人员担心，荷台达过去一周的战事可能导致超过 100 名平民死亡。

联合国儿童基金会 6 日警告，激烈战事让市区医院里的 59 名患儿面临生命危险，包括 25 名在重症监护室接受治疗的孩子。

红十字国际委员会发言人米蕾拉 · 胡代卜说，荷台达市最大的医院现在 “ 距离前线只有几米远 ” 。

联合国儿童基金会发言人朱丽叶 · 图马说： “ 我们担心的是，战事愈演愈烈，很可能阻碍可以挽救生命的人道主义援助努力。 ”

法新社报道，国际人权联合会、反饥饿行动、国际援助合作署、乐施会等 35 个也门和国际非政府组织 7 日联名签署一份请愿书，呼吁也门交战各方立即停止战争， “ 紧急撤离 ” 荷台达民众。

请愿书写道：

“1400

万男性、女性和孩子处在饥荒边缘，占也门一半的人口。现在亟需行动。

”

这些援助机构呼吁相关国家政府

“

确保立即停止战火

”

并

“

中止可能用于也门战事的武器供应

”

。

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