中国官方安抚民企 “国进民退”争议未减

中国官媒《人民日报》周二发表（11月6日）评论文章，题为“大力支持民营企业发展壮大”，强调民营企业是中国经济制度的内在要素，写道“民营企业和民营企业家是我们自己人”。前一天，中国最高人民法院党组书记和院长周强则表示，各级法院要“依法平等保护民营企业合法权益”，并“坚决防止将经济纠纷当作犯罪处理”。





面对中国国内对于“国进民退”疑虑高涨，中国国家主席习近平日前表示，中央不会动摇地支持民营企业发展。官方也持续大动作安抚民企。德国之声专访旅美中国民主人士杨建利。他认为，做大国企才是习近平的根本思路，当下的论调只是因为“形势比人强”。

他说：“习近平对于严峻的经济形势，也需要民营企业家给他发展经济。这种情况下，他不能让民营经济都完全对他失望。”他补充说：“习近平根本的思路还是要做大、做强国营企业。他对民营企业的发展，从心里是不放心的。像是马云这种人物如果反政府，就会给政府带来很大的麻烦。”





杨建利认为，面对当前局势，中国民营企业家应该更多的走到推动中国法治民主化的进程中。他谈到4月协助成立的“中国民营企业家维权协会”(民企维协) 已经在协助处理十几个个案，也将发布“中国民营企业家在习近平时代的困境和出路研究报告”，倡导民营企业家考虑到自己的权利问题。他说：“民营企业家不能仅仅认为可以依靠中国政府，就可以生存下去。这种思路应该改变。”他也强调，中国应该建立真正的法治保障下的市场经济。





虽然该协会总部和分部都在海外，但是杨建利说，协会跟中国国内有直接联系。目前已有民营企业家希望能够协助发声，像是大午集团公司监事长，针对旗下养老公寓疑似被官方不当没收，并处以高额罚款就是一例。除了协助中国国内民营企业家发声，建议资金正确投资方向，他们也帮助在海外遇到麻烦的企业家。他表示，企业家站出来维权的确会有风险，但是面对资产随时可能被国家剥夺，商人有责任协助推动中国真正的法治化。





中国民营企业经营困难





《日经亚洲评论》11月1日报导，在上海和深圳证券交易所上市的50多家公司，今年获得中国地方政府下属公司的投资，使其中一半上市公司将国企列为最大股东。报导中说道，这些公司抛售股票的原因是，贸易战和中国去杠杆化运动令它们陷入财务困境。

而根据长江商学院10月公布的“中国企业经营状况指数”(Business Conditions Index, BCI)，企业经营预期持续恶化到历史最低值。报告表示，价格端指数的疲软显示中国的经济增长在未来可能会出现明显放缓的现象。过去长期都保持在高位的投资前瞻指数和招工前瞻指数，最近两个月也下跌，显示企业开始减少投资、减少招工，企业家对未来缺乏信心。





“国进民退”存不存在？





在微博上，“国进民退”的讨论也相当热烈。“颜值财经旧雨新知”把国企、民企和地产比喻成“土财主的3个儿子”，最有贡献的2儿子民企却最不受宠，“快揭不开锅了，才想起养家的儿子”。“秦先SL”则认为不论是“国进民退”还是“民企发展”，最重要的是公权力要尽量维护制度。也有人引用正泰电器董事长南存辉的话，“三十多年，我们就是三句话--听中央的，看欧美的，干自己的”，认为私营企业要自己争气，就不会有“国进民退”。

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