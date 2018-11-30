中国常驻联合国代表：中方反对在安理会讨论人权问题

中国常驻联合国代表马朝旭周四召开记者会，就中国在 11 月担任联合国安理会轮值主席国期间的工作进行总结，并回答媒体提问。当有记者问及美国希望安理会就朝鲜人权问题举行讨论会遭到朝鲜反对的有关问题时，马朝旭大使表示，中方反对在安理会讨论人权问题。





马朝旭说，中方长期坚持的立场是反对这个安理会讨论人权问题。他说，中方认为联合国里每个组织都应该与它们授权进行的工作保持一致，这些组织必须遵循不同组织间的不同分工。





据美联社报道，美国方面本周呼吁安理会召开会议，讨论朝鲜的人权问题。此举招致朝鲜的强烈反对。朝鲜驻联合国大使金松（ Kim Song, 音译）向安理会除美国外的所有成员国发出一封信函，他在信中指责美国和其它一些未点名的国家 “ 正试图使用所有可能的邪恶、阴险的手段 ” 来举行这场会议。朝鲜方面批评特朗普政府和一些支持者试图 “ 激起对抗 ” 。金松在信中敦促收到信函的各成员国投票反对举行这场会议。





联合国大会人权委员会本月早些时候一致通过一项决议，谴责朝鲜 “ 长期、持续地进行系统性、广泛且严重的侵犯人权 ” 的行为，并且强烈敦促朝鲜政府立即停止侵犯人权的行为。

联合国安理会过去四年来每年都讨论朝鲜的人权问题。（美国之音）

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