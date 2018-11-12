女儿误中9枪身亡 墨西哥议员得知噩耗国会上痛哭

“ 他们杀了我女儿！他们杀了我女儿！ ” 一位墨西哥女性副议员在国会上痛哭不止，原因是接到电话得知女儿在健身房被误杀，惨中 9 枪。

“ 今日俄罗斯 ” （ RT ） 10 日报道称， 59 岁的墨西哥副议员梅德尔（ Carmen Medel ）在国会会议期间接到一个令人震惊的电话，称其 22 岁的女儿刚刚死于一场 “ 拙劣的帮派袭击 ” 。梅德尔随后痛哭不止，整个国会为其默哀一分钟。





梅德尔的女儿在墨西哥韦拉克鲁斯的门多萨城学习医学，被杀当天正在该市的一家健身房锻炼，后惨遭九枪身亡。报道称，这次谋杀显然是一场弄错了身份的谋杀案。韦拉克鲁斯州长尤尼斯（ Miguel Ángel Yunes ）告诉记者称，凶手误把梅德尔的女儿当作了在同一家健身房锻炼的黑帮成员的女朋友。

尤尼斯还称，不久之后，一名杀手被发现死在了健身房外的一辆卡车里。几小时后，韦拉克鲁斯警方逮捕了两名武装嫌疑人。

报道称，此次案件是体现墨西哥无法无天的最新案例。 2017 年，墨西哥记录在案的凶杀案达到创纪录的 29158 起，今年仅前 9 个月就有 25000 多人被谋杀。

今年 7 月份的选举准备期间，有百余名政治家被谋杀。政治暴力浪潮吓得 600 余人退出竞选，并让帮派得以操控此次选举。

“

政客们只能在一定程度上保护自己，

”Nexos

杂志编辑伊拉德斯（

Esteban Illades

）对英国《卫报》表示，

“

暴力太普遍和恶毒了，而且根本不管你到底有多少保镖

”

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