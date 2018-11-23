北京暗示：G20不应讨论WTO改革问题

中国外交部今天宣布中国国家主席习近平将出席 30 日举行的 G20 峰会。中美之前在 APEC 会议因世贸组织改革等问题相持不下，外交官员暗示， G20 不应讨论 WTO 改革问题。





外交部上午举行吹风会，说明习近平自 11 月 27 日至 12 月 5 日的出访行程。除了出席 30 日至 12 月 1 日在阿根廷举行的 20 国集团（ G20 ）峰会，习近平并将先后对西班牙、阿根廷、巴拿马和葡萄牙进行国是访问。





对于这次的 G20 峰会，外交部部长助理张军说，今年主题是“为公平和可持续发展凝聚共识”，届时习近平将深入阐述中方立场主张。





他说，中方期待这次峰会能坚持多边主义，加强宏观政策协调，透过集体行动来应对风险挑战，谋求合作共赢，“这符合各方的共同利益，也是国际社会的共同期待”。





此外，张军强调，当前多边贸易体制遭受严重冲击，影响世界经济发展前景，也影响新兴市场和开发中国家的发展环境，希望 G20 峰会针对“坚定支持多边贸易体制发出明确信号”，重申 G20 反对保护主义的一贯立场。





他还提到，中方多次表明支持对世界贸易组织（ WTO ）进行必要的改革，改革要坚持自由、开放、非歧视等原则，体现发展导向，照顾开发中国家的关切，确保开发中国家的政策空间。





他进一步指出， WTO 的改革进程还未启动，各方在相关问题上还有许多不同看法，同时 G20 不是 WTO ，不能替代 WTO 作出决定，有关讨论要在世贸组织广大成员的充分参与和协商一致的基础上，向前推进。





中美两国对 WTO 改革问题立场分歧，导致日前亚太经济合作会议（ APEC ）领袖峰会创下有史以来领袖宣言首次难产的情况。





主办国巴布亚纽几内亚表示，世界贸易组织和相关改革问题是难以达成共识的主要障碍。





中方则在不点名美国的情况下表示，未发表宣言“主要是个别经济体坚持把自己的案文强加给其他各方，为保护主义和单边主义开脱，而且不接受中方以及其它方提出的合理修改意见”。（中央社）

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