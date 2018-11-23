北京暗示：G20不应讨论WTO改革问题

中国外交部今天宣布中国国家主席习近平将出席30日举行的G20峰会。中美之前在APEC会议因世贸组织改革等问题相持不下，外交官员暗示，G20不应讨论WTO改革问题。
外交部上午举行吹风会，说明习近平自11月27日至12月5日的出访行程。除了出席30日至12月1日在阿根廷举行的20国集团（G20）峰会，习近平并将先后对西班牙、阿根廷、巴拿马和葡萄牙进行国是访问。
对于这次的G20峰会，外交部部长助理张军说，今年主题是“为公平和可持续发展凝聚共识”，届时习近平将深入阐述中方立场主张。
他说，中方期待这次峰会能坚持多边主义，加强宏观政策协调，透过集体行动来应对风险挑战，谋求合作共赢，“这符合各方的共同利益，也是国际社会的共同期待”。
此外，张军强调，当前多边贸易体制遭受严重冲击，影响世界经济发展前景，也影响新兴市场和开发中国家的发展环境，希望G20峰会针对“坚定支持多边贸易体制发出明确信号”，重申G20反对保护主义的一贯立场。
他还提到，中方多次表明支持对世界贸易组织（WTO）进行必要的改革，改革要坚持自由、开放、非歧视等原则，体现发展导向，照顾开发中国家的关切，确保开发中国家的政策空间。
他进一步指出，WTO的改革进程还未启动，各方在相关问题上还有许多不同看法，同时G20不是WTO，不能替代WTO作出决定，有关讨论要在世贸组织广大成员的充分参与和协商一致的基础上，向前推进。
中美两国对WTO改革问题立场分歧，导致日前亚太经济合作会议（APEC）领袖峰会创下有史以来领袖宣言首次难产的情况。
主办国巴布亚纽几内亚表示，世界贸易组织和相关改革问题是难以达成共识的主要障碍。
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