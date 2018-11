选举假消息满天飞！ 纽时：中国明显利用新式武器干预

九合一地方选举将在 24 日举行投票,关于选举各种的假消息也在近日疯传,美国媒体报导,中国企图利用一种新式武器“俄罗斯式干预手法”,影响台湾选举。





《纽约时报》报导,这次台湾选举被视为总统蔡英文的执政成绩单,但蔡英文政府一直承受来自北京的巨大压力,台湾政府官员也对来自北京的假消息发出警告,中国试图利用这些行动影响台湾的舆论。





台湾官员指出,新闻媒体和社交网路经常给台湾 2300 万人灌输错误讯息,包括未经证实的中国大规模军事演习的画面,以及台湾政府对滞留日本大坂关西机场的台湾旅客置之不理的假新闻。这些假消息的攻击目标似乎就是倾向独立的民进党,同时帮助被认为更支持北京和统一的政治人士,而这些人通常属于国民党。





关西机场假消息源自中国





报导提到,今年 9 月 PTT 出现一则广泛流传的贴文,声称受困在日本大坂关西机场的台湾旅客正被中国领事馆派的车辆载离机场,但前提是他们要称自己是中国人。这个来自中国媒体的贴文,引发台湾民众对政府救援不力的批评,甚至造成台湾驻日本大坂办事处处长苏启诚轻生。事后当时在关西机场的目击者驳斥了这则假新闻,并且有 PTT 网友发现最初贴文的 IP 位址来自北京。





韩国瑜人气突然出乎意料激增





《纽约时报》报导,随着竞选活动的升温,国民党高雄市长候选人韩国瑜的人气突然出乎意料地激增。民进党高雄市长候选人陈其迈的律师在 10 月时表示,他们有证据显示,在台湾社群媒体上广泛传播的诽谤陈其迈的假消息来自海外帐号,包括一些有中国 IP 地址的帐户。韩国瑜则对此说法坦然自若,直接回应那些发贴文的人说,“我不认识你,但是,我谢谢你。”





中研院学者:北京可能对韩国瑜提供不少帮助





从 1990 年代以来一直研究台湾选举的中央研究院副研究员鲍彤( Nathan F. Batto )认为,很难判定北京对高雄市长选举究竟有多大影响力,但他们有些不确定的想法,北京在高雄选举对韩国瑜提供不少帮助,但他不知道这是不是他在民调中支持率飙升的原因。





台湾媒体广泛转载解放军未查核讯息





英国牛津大学和路透新闻学研究所( Reuters Institute for the Study of Journalism )最近的一项研究报告也指出,中国解放军在其社群媒体帐号上的贴文,今年被台湾新闻媒体广泛转载,它们刊登了来自部队帐号的照片和影片,但都没有查核其真实性。





澳洲智库:台湾政府应提高民众对秘密影响行动的认识





澳洲战略政策研究所(

Australian Strategic Policy Institute

)国际网路政策中心(

International Cyber Policy Centre

)资深分析师凯夫(

Danielle Cave

)认为,台湾政府应该更加努力提高民众对秘密影响行动的认识,如果大多数民众不了解实际正在发生的事情,就很难看到台湾政府能成功反制这类行动。(自由时报)

