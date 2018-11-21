特朗普发声明力挺沙特:记者遇害很糟但金钱更重要

台媒称，沙特阿拉伯籍记者卡舒吉疑似被本国特工杀害分尸引发国际声讨，美国总统特朗普11月20日发出书面声明，试图阻止外界继续揣测美沙两国关系，不仅暗示美国不会进一步惩罚沙特，同时也强力捍卫沙特。
据台湾联合新闻网11月21日报道，特朗普在标题为“与沙特阿拉伯同在”的声明中开宗明义提到“美国优先”，接着挑明沙特阿拉伯不只是对抗伊朗及极端伊斯兰恐怖主义的盟友，更同意在美国支付与投资破纪录的4500亿美元，为美国带来财富、就业岗位与经济发展，其中的1100亿美元是用于采购波音等公司的产品。要是美国蠢到取消订单，就会让俄罗斯与中国平白捡便宜。
报道称，至于卡舒吉遇害一事，特朗普承认此事很糟糕，会对已知涉案人士采取强烈行动。沙特官方目前仍咬定是“流氓特工”杀害卡舒吉。
CNN指出，特朗普的声明显示他对“美国优先”的坚持可谓是根深蒂固，道德与全球领导地位都要为美国经济与军事安全让路，换言之，华盛顿的支持是有价码的，只要跟特朗普站在同一边，他可以对任何侵害美国传统价值的行为睁只眼闭只眼。CBS新闻驻沙特记者表示，特朗普的声明将会让沙特松口气，相关人等可能会很快被判刑处死。
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