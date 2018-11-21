欧盟研究：中国为贸易战付出更高代价

欧盟的一项研究显示，在对中国 2500 亿美元的商品征收 25% 的关税后，美国的公司和消费者只会多支付 4.5% 的关税，另外 20.5% 将由中国生产商承担。





这篇由欧盟的 “ 欧洲经济和财政政策研究网络 ” （ EconPol Europe ）发布的报告显示，关税将带来特朗普政府渴望的结果，美国对相关中国产品的进口会减少约 37% ，对华贸易逆差减少 17% 。





报告称，特朗普政府选择加税的产品 “ 价格弹性 ” 高。这导致受美国打击的中国产品可替代性大，中国出口商不得不降低价格或被迫退出美国市场。





报告还表示，尽管关税扭曲了美国居民的消费决策，但经济负担主要已经转移到中国的出口公司，而美国政府还能够从中获得 184 亿美元的收益。





“ 关税只不过是由外国生产商和国内用户共同负担的税种， ” 报告作者之一的菲尔博梅伊（ Gabriel Felbermayr ）表示。 “ 就中美贸易战而言，美国关税成本的四分之三确实转移到了中国生产商身上，美国从中获得了非常可观的收入。 ”





外界正关注，美国总统特朗普和中国国家主席习近平月底在 G20 阿根廷峰会的会晤能否给贸易战带来转机。目前，美国已对中国约 2500 亿美元的产品加征 10% 的关税，并威胁如果双方无法达成协议，关税将于 1 月 1 日上涨到 25% ，还计划对剩余 2670 亿美元的所有中国进口产品征税。





中国则对约 600 亿美元的美国产品加征了关税，称美国正实施 “ 贸易保护主义 ” 。





特朗普政府宣称，美国在长期贸易战中比中国更有优势。不过，这份报告指出，随着贸易冲突升级，美国可能无法将选择限制在高弹性产品上，这将导致美国消费者蒙受更大的损失。（美国之音）

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