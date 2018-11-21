欧盟研究：中国为贸易战付出更高代价

欧盟的一项研究显示，在对中国2500亿美元的商品征收25%的关税后，美国的公司和消费者只会多支付4.5%的关税，另外20.5%将由中国生产商承担。
这篇由欧盟的“欧洲经济和财政政策研究网络”（EconPol Europe）发布的报告显示，关税将带来特朗普政府渴望的结果，美国对相关中国产品的进口会减少约37%，对华贸易逆差减少17%。
报告称，特朗普政府选择加税的产品“价格弹性”高。这导致受美国打击的中国产品可替代性大，中国出口商不得不降低价格或被迫退出美国市场。
报告还表示，尽管关税扭曲了美国居民的消费决策，但经济负担主要已经转移到中国的出口公司，而美国政府还能够从中获得184亿美元的收益。
“关税只不过是由外国生产商和国内用户共同负担的税种，”报告作者之一的菲尔博梅伊（Gabriel Felbermayr）表示。“就中美贸易战而言，美国关税成本的四分之三确实转移到了中国生产商身上，美国从中获得了非常可观的收入。”
外界正关注，美国总统特朗普和中国国家主席习近平月底在G20阿根廷峰会的会晤能否给贸易战带来转机。目前，美国已对中国约2500亿美元的产品加征10%的关税，并威胁如果双方无法达成协议，关税将于1月1日上涨到25%，还计划对剩余2670亿美元的所有中国进口产品征税。
中国则对约600亿美元的美国产品加征了关税，称美国正实施“贸易保护主义”。
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