    • 2018年11月12日

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    美媒：俄罗斯坦承无力修复唯一航母

    星期一, 十一月 12, 2018

    据美国外交学者网站119日报道，俄罗斯官员承认，在最近一座大型浮式干船坞沉没后，他们已没有能力对该国唯一的航母进行维修。
    　　
    报道称，1029日，俄罗斯西北部一家造船厂的浮动船坞发生事故并沉没，这是世界最大的浮动船坞之一。如今，俄罗斯官员终于承认他们已不能继续维修俄罗斯仅存的航母库兹涅佐夫海军元帅号了。虽然有报道称俄罗斯造船业正在另想办法，但是迄今尚未提出及时可行的方案，能让这艘航母的维修工作得以继续。
    　　
    报道援引塔斯社的报道称，俄罗斯联合造船集团总裁阿列克谢·拉赫曼诺夫117日说：实际上，除了库兹涅佐夫海军元帅号（航母）之外，所有舰只我们都有其他办法维修。我们的企业在运行，包括船只修理厂。毕竟，我们在距离摩尔曼斯克不远的北德文斯克可以开展某些修理工作。这方面我们没感到任何特殊的问题。
    　　
    报道称，但是，俄罗斯造船行业没有足够大的设施容纳这艘航母，而沉没的浮动船坞要恢复作业至少需要612个月。根据公开资料，对于这种复杂的打捞修理工程，俄罗斯需要国际支持，因为它不具备自行从海底捞出该船坞的设备。
    　　
    报道介绍，航母起初计划未来两年之内恢复服役。事故发生后不久，有报道说北德文斯克造船厂还有一个浮动船坞PD-1，可用来继续航母修理工作。但是，评估之后发现这处设施容纳不下库兹涅佐夫海军元帅号这么大的航母。
    　　
    报道称，1029日晚，瑞典制造的PD-50浮动船坞沉入水底，其间有起重机砸落在航母甲板上，给甲板砸出一个4×5米的洞。事故还导致4名工人受伤。

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