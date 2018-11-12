美媒：俄罗斯坦承无力修复唯一航母

据美国外交学者网站 11 月 9 日报道，俄罗斯官员承认，在最近一座大型浮式干船坞沉没后，他们已没有能力对该国唯一的航母进行维修。

报道称， 10 月 29 日，俄罗斯西北部一家造船厂的浮动船坞发生事故并沉没，这是世界最大的浮动船坞之一。如今，俄罗斯官员终于承认他们已不能继续维修俄罗斯仅存的航母 “ 库兹涅佐夫海军元帅 ” 号了。虽然有报道称俄罗斯造船业正在另想办法，但是迄今尚未提出及时可行的方案，能让这艘航母的维修工作得以继续。

报道援引塔斯社的报道称，俄罗斯联合造船集团总裁阿列克谢 · 拉赫曼诺夫 11 月 7 日说： “ 实际上，除了 ‘ 库兹涅佐夫海军元帅 ’ 号（航母）之外，所有舰只我们都有其他办法维修。我们的企业在运行，包括船只修理厂。毕竟，我们在距离摩尔曼斯克不远的北德文斯克可以开展某些修理工作。这方面我们没感到任何特殊的问题。 ”

报道称，但是，俄罗斯造船行业没有足够大的设施容纳这艘航母，而沉没的浮动船坞要恢复作业至少需要 6 至 12 个月。根据公开资料，对于这种复杂的打捞修理工程，俄罗斯需要国际支持，因为它不具备自行从海底捞出该船坞的设备。

报道介绍，航母起初计划未来两年之内恢复服役。事故发生后不久，有报道说北德文斯克造船厂还有一个浮动船坞 PD-1 ，可用来继续航母修理工作。但是，评估之后发现这处设施容纳不下 “ 库兹涅佐夫海军元帅 ” 号这么大的航母。

报道称，

10

月

29

日晚，瑞典制造的

PD-50

浮动船坞沉入水底，其间有起重机砸落在航母甲板上，给甲板砸出一个

4

米

×5

米的洞。事故还导致

4

名工人受伤。

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