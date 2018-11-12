印尼欲购俄苏35遭美威胁 印尼防长：永不取消合同

雅加达向莫斯科购买苏 -35 战斗机的计划，受到了来自美国的制裁威胁。 10 月 9 日，印度尼西亚当局声称，不排除制裁威胁会迫使雅加达转而购买 “ 西方战斗机 ” 的可能性。

据俄罗斯日报消息，印度尼西亚方面的报道称，印尼从俄罗斯购买第四代苏 -35 多机超级机动战斗机的计划，有可能会因美国的影响而终止。美国针对俄罗斯一系列制裁包括军事装置、设备和武器的供应。





印度尼西亚空军信息部门负责人诺威安 · 萨梅加在雅加达印尼防务展上谈及， “ 如果美国对印度尼西亚施加过多限制、实施制裁，那么雅加达将不得不购买 ‘ 西方战斗机 ’ 。如果发生这种情况，印度尼西亚很可能会选择第四代美国多功能轻型战斗机 F-16 来代替苏 -35 。 ”

萨梅加表示，尽管已与莫斯科方面签订合同，但如果美国政府对东南亚国家实施严厉制裁，印度尼西亚别无选择，只能终止协议。值得一提的是，美国提供的是 F-16 系列战斗机的最新改进型版，安装了有源相控阵雷达、新的车载计算机，并且还对驾驶舱进行了改进。





“ 我们需要兼用东方和西方的战斗机。政治是善变的，而我们需要的是平衡。当我们与西方国家存在问题时，我们可以使用东方制造的飞机。从前我们被制裁过，所以我们知道平衡是非常重要的。 ” 军方补充道。

三天前，俄罗斯科技公司国际合作和区域政策主任维克多 · 克拉多夫在 2018 年中国珠海航展上表示，与印尼的合同仍然有效。

上个月，俄罗斯国防部副部长亚历山大 · 弗明在北京国际香山安全论坛期间表示，美国制裁造成的压力与恐惧，是无法阻止大量国家在军事技术方面与俄罗斯建立合作关系的。





今年 9 月，印度尼西亚驻俄罗斯大使马哈蒙德 · 瓦西特 · 苏普里亚基表示，印度尼西亚预计将于 2019 年 10 月购置第一架苏 -35 。莫斯科和雅加达总共协商买卖 11 架新型战斗机，这可以说是 “ 相当大规模的 ” 的一笔交易。

据联邦新闻通讯社报道，印度尼西亚商务部外贸司总负责人欧格 · 努尔瓦表示，交易价值预估为 11.4 亿美元。根据协议条款，俄罗斯将从印度尼西亚购买价值约 5.7 亿美元的商品，包括咖啡、茶、棕榈油和橡胶。

印度尼西亚国防部计划使用苏 -35 替换国家空军第 14 中队使用的飞机，该飞机总部位于爪哇的伊斯瓦尤迪空军基地。





据国家新闻局报道，由于雅加达与莫斯科签订了供应战斗机的合同，很快就会知道美国的态度，即是否将保证不会对印尼采取限制性措施。

作为回应，印度尼西亚国防部长利亚米查德 · 利亚丘都在东盟成员国国防部长会议期间表示，雅加达不会取消从俄罗斯购买苏 -35 的计划，尽管可能会受到美国的制裁。

他声明印尼

“

永远不会取消

”

这笔交易，因为印尼对俄罗斯的苏

-35

很感兴趣，并希望能够尽快购入。据他说，现在各方已经开始执行这些协议了。与此同时，印度尼西亚国防部负责人指出，他需要完成合同的最后协调问题，并最终与财政部和商务部协调所有细节。

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