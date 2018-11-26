法国2周内38万人上街游行 马克龙回应连用3个可耻

法国近期接连爆发2场大规模民众示威活动。继上周末（17日）28万法国人大游行后，昨天（24日）又有超10万人走上街头。
过程中冲突不断，民众扔石块、纵火的行为，引来警方“催泪弹+水枪”的回击。至此，2场示威活动已造成2人死亡，600多人受伤，超过180人被捕。伤者包括4名警察。
介于上街的理由，法国民众原本是为了抗议政府出台上调汽油及柴油税的政策。但有外媒观察人士分析，示威游行已经变得越来越“反马克龙”。有法国人直言，“一场内战即将爆发”，更有甚者在推特上发图，称“此情此景让我想起《自由引导人民》”。
对此，法国总统马克龙回应，用3个“可耻”，批评了在这波游行中使用暴力、“居心叵测”的示威者。
上周28万，这周又来10万
据法国《世界报》24日消息，在昨天的示威活动中，全法有约10.6万人参加，其中有8000人集中在首都巴黎。巴黎警方调用3000名警力上街。
其中有部分示威者试图冲击爱丽舍宫（总统府），与当地警方发生冲突。有示威者撬起路面石板，推倒红绿灯柱子，燃烧警方竖起的路障，或向警戒线扔掷石块。对此，法国警方通过催泪弹和防暴水枪对示威者进行镇压。
法国内政部一位发言人当天证实，冲突共造成19人受伤，其中包括4名警察，共有130人被捕。但随后有不少暗示“警方暴力执法”的画面流传到网络。不过这些视频、照片均未被证实。
除了巴黎外，法新社报道称，大量示威者选择在交通要道、收费站等地方集结，架设路障，阻碍过往车辆行驶。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost