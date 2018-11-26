法国2周内38万人上街游行 马克龙回应连用3个可耻

法国近期接连爆发 2 场大规模民众示威活动。继上周末（ 17 日） 28 万法国人大游行后，昨天（ 24 日）又有超 10 万人走上街头。





过程中冲突不断，民众扔石块、纵火的行为，引来警方 “ 催泪弹 + 水枪 ” 的回击。至此， 2 场示威活动已造成 2 人死亡， 600 多人受伤，超过 180 人被捕。伤者包括 4 名警察。





介于上街的理由，法国民众原本是为了抗议政府出台上调汽油及柴油税的政策。但有外媒观察人士分析，示威游行已经变得越来越 “ 反马克龙 ” 。有法国人直言， “ 一场内战即将爆发 ” ，更有甚者在推特上发图，称 “ 此情此景让我想起《自由引导人民》 ” 。

对此，法国总统马克龙回应，用 3 个 “ 可耻 ” ，批评了在这波游行中使用暴力、 “ 居心叵测 ” 的示威者。

上周 28 万，这周又来 10 万

据法国《世界报》 24 日消息，在昨天的示威活动中，全法有约 10.6 万人参加，其中有 8000 人集中在首都巴黎。巴黎警方调用 3000 名警力上街。

其中有部分示威者试图冲击爱丽舍宫（总统府），与当地警方发生冲突。有示威者撬起路面石板，推倒红绿灯柱子，燃烧警方竖起的路障，或向警戒线扔掷石块。对此，法国警方通过催泪弹和防暴水枪对示威者进行镇压。





法国内政部一位发言人当天证实，冲突共造成 19 人受伤，其中包括 4 名警察，共有 130 人被捕。但随后有不少暗示 “ 警方暴力执法 ” 的画面流传到网络。不过这些视频、照片均未被证实。





除了巴黎外，法新社报道称，大量示威者选择在交通要道、收费站等地方集结，架设路障，阻碍过往车辆行驶。





法国内政部发言人表示，

24

日的示威人数已经比

17

日的减少了近一半，当时有约

28.2

万人参与了那场游行。结果示威人群同样警方发生冲突，最终造成

2

人死亡，

600

多人受伤，

52

人被捕。

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