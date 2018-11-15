被库克暗讽后 扎克伯格被曝要脸书高管用安卓手机

有外媒报道称，因为苹果 CEO 蒂姆 · 库克怼过 Facebook 之后， Facebook 创始人兼 CEO 马克 · 扎克伯格开始要求其管理团队只使用安卓手机。

纽约时报 11 月 14 日报道称，在 3 月 MSNBC 的访谈中，库克曾（ Tim Cook ）批评 Facebook 称： “ 我们不会入侵用户的个人生活。隐私权对我们来说是一项人权，是公民自由。 ” 库克的批评让扎克伯格（ Mark Zuckerberg ）勃然大怒，随后他要求其管理团队只用安卓手机，并称安卓操作系统比苹果拥有更多用户。





在 Facebook 曝出 8700 万用户数据被剑桥分析不当利用后，蒂姆 · 库克曾公开批评 Facebook ，强调隐私的重要性，并表示自己不会落入扎克伯格的境地。对此，扎克伯格也隔空喊话还击，批评库克 “ 极度滑头 ” ，并称 “ 让你多花钱的公司不是在真正关心你 ” 。

不过，扎克伯格的命令对一些 Facebook 的高管可能并未生效。

11 月 14 日，科技网站 The Verge 检查了一些 Facebook 高管的 Twitter ，包括区块链业务领导人 David Marcus 和 AR/VR 部门的副总裁 Andrew “Boz” Bosworth ，所有人的推文都显示是用 iPhone 发出，所以扎克伯格的命令可能没有生效，或者这些高管的个人生活中依旧在使用 iPhone 。

上述报道中称，美国的科技员工倾向于少用这些手机，因为这会让他们在打造应用的时候制造盲点。安卓和

iOS

系统在应用开发和用户体验上差别很大。其他科技公司，如

Snap

也强烈鼓励其员工使用安卓手机。

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