被库克暗讽后 扎克伯格被曝要脸书高管用安卓手机

有外媒报道称，因为苹果CEO蒂姆·库克怼过Facebook之后，Facebook创始人兼CEO马克·扎克伯格开始要求其管理团队只使用安卓手机。
纽约时报11月14日报道称，在3月MSNBC的访谈中，库克曾（Tim Cook）批评Facebook称：“我们不会入侵用户的个人生活。隐私权对我们来说是一项人权，是公民自由。”库克的批评让扎克伯格（Mark Zuckerberg）勃然大怒，随后他要求其管理团队只用安卓手机，并称安卓操作系统比苹果拥有更多用户。
在Facebook曝出8700万用户数据被剑桥分析不当利用后，蒂姆·库克曾公开批评Facebook，强调隐私的重要性，并表示自己不会落入扎克伯格的境地。对此，扎克伯格也隔空喊话还击，批评库克“极度滑头”，并称“让你多花钱的公司不是在真正关心你”。
不过，扎克伯格的命令对一些Facebook的高管可能并未生效。
11月14日，科技网站The Verge检查了一些Facebook高管的Twitter，包括区块链业务领导人David Marcus和AR/VR部门的副总裁Andrew “Boz” Bosworth，所有人的推文都显示是用iPhone发出，所以扎克伯格的命令可能没有生效，或者这些高管的个人生活中依旧在使用iPhone。
上述报道中称，美国的科技员工倾向于少用这些手机，因为这会让他们在打造应用的时候制造盲点。安卓和iOS系统在应用开发和用户体验上差别很大。其他科技公司，如Snap也强烈鼓励其员工使用安卓手机。
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