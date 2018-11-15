日本开发移动ATM车 中国网友：这是真移动支付

据日本日刊新闻 11 月 15 日报道，目前，日本对搭载着 ATM 机的移动式金融店铺车的需求正在不断上升。

这种 “ 移动 ATM” 主要以小型流动车搭载的形式，由 2 人开车，在银行、邮局和便利店稀少的地区巡回，被称为 “ 移动 ATM 车 ” 。中国网友看完感叹：真的是很硬核的移动支付了。





随着日本的人口老龄化程度不断加深，腿脚不方便导致出行困难的老年人越来越多， ATM 车的巡回流动可以缩短出行距离，为老年人存取款提供便利。

另外，与便利店的 ATM 机不同，这种车载 ATM 新增加了存折记账功能。与银行卡相比，日本大多数的老年人更习惯使用存折。过去主要由银行的工作人员亲自前往顾客家里，暂时保管存折，记完帐后再将存折归还给客人，而利用这种 ATM 车可以直接在存折上记账，省了不少事。





除了方便日本的老龄人口以外，这种移动 ATM 车还经常出现在台风、地震、暴雨等受灾地区。灾害造成大范围停电或公共设施损毁的情况下， ATM 车可以作为基础设施重建时期的应急工具利用，车内搭载的发电器还可以为智能手机提供充电服务。

其实，这种移动 ATM 车早在 2012 年就已经在日本出现，但那时由于 ATM 机型较大，多由中型卡车搭载，后来 ATM 机经改造后变得更加迷你，变为用现在的小型流动车搭载，流动更方便，也能节省成本。 2011 年东日本大地震后，这种移动 ATM 车开始引起公众关注。





然而，这种车想要在短时间内普及并非易事。一台移动 ATM 车的成本花费竟然高达 5000 万日元，约新币 60 万。

中国网友看完表示，这是真 · 移动支付啊 ……

也有网友对这种移动 ATM 机的安全性表示怀疑。





还有人问：为什么不直接用手机移动支付呢？





究竟为什么日本的电子移动支付一直得不到普及？这确实是很多日本人和中国人共同的疑问。其实，日本的电子货币种类十分丰富， “ 卡文化 ” 根深蒂固。除了银行卡以外，日本还有各种各样的交通系卡券，例如 Suica （西瓜卡）、 PASMO 卡等等，这些卡券不仅在乘坐电车时可以充值使用，在超市、便利店购物时也能使用。

但是，虽然电子货币的种类并不匮乏，日本的 “ 无现金化 ” 程度却很低。波士顿咨询公司的调查显示，日本现金支付的比例占所有支付的 65% 左右，是发达国家平均水平（ 32% ）的 2 倍以上。因为爱用现金，所以 ATM 机的网络覆盖着整个国家。

原因之一，也是因为日本严重的人口老龄化使得社会缺乏活力创新，老龄人口难以接受电子化生活理念。

其次，日本人十分注重保护隐私， 如果使用电子支付，自己的消费会被一一记录下来，而只用现金支付则可以维持匿名性，避免个人隐私被侵犯。

另外，由于日本是一个灾害频发的国家，受灾地区因暴雨、地震、台风等灾害的侵袭，经常会大面积停电断网，在这种情况下电子支付没有办法使用，只能用现金支付。

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