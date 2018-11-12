美媒：自主武器或改军事格局 人类无法控制引忧虑

据美国《国家利益》双月刊网站 10 月 21 日发布的题为《自主武器：改变军事格局的终极武器？》的文章称，到目前为止，大家对美国和其他国家的军队广泛使用无人系统已经司空见惯。这些系统与同类型的载人系统相比具有诸多优势：航程更长、续航能力更强、隐形能力更强，而且可以在不危及军事人员安全的情况下操作。虽然武装部队的战略家仍在试图确定如何才能最好地把机器人技术融入未来的战争概念，但毫无疑问，在未来很长时间里，人类都会在冲突中使用机器人技术。近年来，国际安全专家开始关注是否可以建造基本或完全自主的无人武器系统。

文章称，到底什么才算是自主武器，人们就这一问题尚未达成共识，缺乏定义阻碍了就这一议题展开讨论。美国国防部使用的官方定义是这样描述的， “ 一种武器系统，一旦启动，就能在没有人类操作员进一步干预的情况下选择和攻击目标 ” 。如今使用的武器中几乎没有可以适用这个定义的。尽管武装无人机数量激增，但几乎所有无人机在执行任务时都需要人类直接参与。然而，人工智能领域近期的发展让人们相信，未来可能出现复杂程度不同的多种自主武器，这些武器将最终决定未来战争会如何进行。

文章认为，使用能够自主运行的武器可取得 3 大优势。首先是速度。在这方面，应当考虑到 OODA 循环的概念， OODA 是一个分成 4 步的决策过程，即观察、熟悉情况、决定，然后采取行动。在战斗中，首先要扰乱或至少延缓对手完成 OODA 循环，同时尽快完成自己的决策循环，这被称为打入敌人 OODA 循环 “ 内部 ” 的战术。

现代技术让人能够搜集大量数据，但人类通常缺乏快速处理和解读这些数据的能力，因而无法在军事上使用。所以作战人员越来越依赖于先进的软件，这些软件为他们提供有关战场的准确且有效的信息。随着人工智能研究继续发展，计算机化的作战系统很可能可以迅速分析形势，然后向军事指挥官提供一个推荐的行动方针。如果是这样，人的因素将成为决策循环中最慢的部分，从这一点出发，很容易得出结论要完全消除人类的直接参与并代之以完全自主的系统。

自主武器带来的另一个潜在优势是在电子和网络安全领域里。目前的无人系统主要用来应对技术上不先进的武装分子，这些系统需要与人类操作人员维持几乎不间断的通信。然而，未来在国与国之间的冲突中，双方可能会激烈争夺对电子环境的控制权。如果远程遥控武器的通信被敌方干扰或遭网络攻击切断，那么这种武器将毫无用处。而另一方面，对于一个足够自主的系统来说，即使数据连接遭到破坏，该系统也能执行任务。

最后，自主武器和平台有可能大幅降低军事人员成本。这大概是该话题最不受欢迎的方面，但也可能是最关键的。为了维持一支现代化的专业军队，一个国家必须招募、训练和维持大量的高技能人才。然而，要做到这点需要付出的成本越来越昂贵。 2000 至 2014 年，美国武装部队的人力成本增加了 46% ，尽管在此期间美军的人员规模基本没有变化。与人类不同，自主系统不需要培训、吃饭、住所或工资，也不需要医疗服务或退休金。如果大规模引进自主系统，有可能大大降低军队对人力的需求和相关成本。





文章评论称，尽管以上优势可能会激励军方研发和部署自主武器系统，但军政领导人可能不愿意这样做。一个根本性的问题在于，自主武器使得军事指挥官不再能控制军事行动，因为武器系统的自主性越大，人对武器的控制就越少。

先进的人工智能可以利用神经网络，让系统基于大量数据实现自我学习和自我推理。在民用领域，这种类型的人工智能近年来在语言识别和图像识别方面表现出很强大的能力，但有时也会得出错得离谱的结论。令人不安的是，由于这种深度学习系统的复杂性，计算机程序员和工程师往往无法准确预测系统在未预见的情况下将如何行动，甚至无法在事后解释系统为什么做出这样的决定。把这种先进的人工智能与致命性武器结合起来会带来巨大的系统失灵风险，系统失灵可能产生深远影响。如果出了什么问题，那么后果可能包括大规模的自相残杀、平民伤亡或在危机期间出现非计划的冲突升级。

美国有关自主系统的现行政策规定， “ 自主和半自主武器系统的设计应能允许指挥官和操作员对使用武力作出适当程度的人类判断 ” 。目前尚不清楚什么才是恰当程度的人类判断，但该政策还明确规定假如自行选择目标的半自主武器与操作人员的通讯被切断，则必须禁止使用。

文章认为，不过，五角大楼可能最终会得出结论，认为放弃自主武器系统将使美国在未来处于重大的军事劣势，尤其是假如潜在对手不像美国那样不愿部署自主武器的话。值得注意的是，美国目前的武器库中已经包括一些简单的自主武器系统或只具有有限自主性的武器系统，这些武器系统大部分是防御性的。

就何时才会有制造完全自主的武器系统所需的技术这一问题，目前还没有达成共识。美国参谋长联席会议副主席、空军上将保罗 · 塞尔瓦说，他认为还需要 10 年左右的时间。一些观察人士认为，这个目标能更快实现；另一些人认为，这个目标永远不可能实现。美国的人工智能研究大部分都发生在商业部门，而不是国防工业。在未来 —— 或许就是不久的将来 —— 先进的人工智能很可能在民用领域有许多应用方式，从自动驾驶汽车到手术水平比人类医生更好的医疗机器人。这种技术可以很轻易地被改成军用。一旦某种技术可以在市场上购买，就很难保证它不会被怀有恶意的群体利用。





如果研发出自主武器并且引入到世界各国的武器库里，它们不大可能立即彻底改变战争。如果参照过去的军事技术革新，军队可能一开始只会把少量的自主武器投入战场。毕竟，早期型号可能很昂贵，而且也不确定如何才能在最好地利用其能力的同时把潜在风险降至最低。各国军队还需要一定时间才可以开发出把自主武器纳入更广泛的战争框架的作战理念。首先部署自主武器的一方未必就是想出如何可以最好发挥其潜力的那一方。

尽管如此，自主武器很可能最终成为改变军事格局的创新技术，其效果与发明机关枪和雷达不相上下。自主武器可能不是唯一的革新性技术。有助于自主系统开发的人工智能技术将继续发展，与此同时在纳米技术和小型化技术、机器人技术、高超音速推进技术以及

3D

打印等其他领域也将出现进步，这些技术都可以被转为军用。尚不确定这些技术将如何影响战争方式，但越来越多的国际安全专家一致认为，现代战争的性质将在未来几十年里发生巨大转变。自主武器系统几乎肯定会在这一进程中发挥重要作用。

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