    • 2018年11月12日

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    英国拟对40岁以上人群征“年龄税”

    星期一, 十一月 12, 2018

    为应对社会保障预算严重不足，英国正考虑引入一项新税，要求该国中老年人自掏腰包支付晚年生活护理费用，这项税收被英国媒体形象地称作年龄税。此消息一出便在网上几乎引发一边倒的批评与嘲讽。有网友称，这与之前提出的老年痴呆税一样思路清奇

    据英国《每日电讯报》11日报道，年龄税的征税人群分为两个年龄段：分别为40岁以上的中年人和65岁以上的老年人（65岁为英国退休年龄）。一旦年龄税开征，他们需按一定比例缴税，为自己晚年的护理服务买单。征得税金今后可能以返现的形式下发，以供他们支付护理开销。根据委员会的计划，这项新税可能将由纳税人及其所属企业共同负担，但是否会纳入现行的国家保险体系尚不可知。
    　　
    英国卫生大臣汉考克称该计划取得跨党派人士的共识，这意味其成形及通过的可能性较高。他表示，这一计划将被纳入英国政府今年年底公布的社会保障问题绿皮书
    　　
    不过，年龄税计划在网上引发英国网民的广泛声讨。有网友讽刺称：财政紧缩刚走，额外税收就来了。还有人说：主次不分，国家的避税漏洞那么多，麻烦你们好好商讨一下如何向富人和企业征税好吗？批评者认为，生活方式健康者往往不需要社会护理，这些人所缴税款将打水漂
    　　
    据悉，德国早在20年前就引入类似的税务制度，要求该国40岁以上的国民缴纳其工资收入的2.5%用作晚年护理服务。

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