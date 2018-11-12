英国拟对40岁以上人群征“年龄税”

为应对社会保障预算严重不足，英国正考虑引入一项新税，要求该国中老年人 “ 自掏腰包 ” 支付晚年生活护理费用，这项税收被英国媒体形象地称作 “ 年龄税 ” 。此消息一出便在网上几乎引发一边倒的批评与嘲讽。有网友称，这与之前提出的 “ 老年痴呆税 ” 一样 “ 思路清奇 ” 。





据英国《每日电讯报》 11 日报道， “ 年龄税 ” 的征税人群分为两个年龄段：分别为 40 岁以上的中年人和 65 岁以上的老年人（ 65 岁为英国退休年龄）。一旦 “ 年龄税 ” 开征，他们需按一定比例缴税，为自己晚年的护理服务 “ 买单 ” 。征得税金今后可能以 “ 返现 ” 的形式下发，以供他们支付护理开销。根据委员会的计划，这项新税可能将由纳税人及其所属企业共同负担，但是否会纳入现行的国家保险体系尚不可知。

英国卫生大臣汉考克称该计划取得跨党派人士的共识，这意味其成形及通过的可能性较高。他表示，这一计划将被纳入英国政府今年年底公布的社会保障问题 “ 绿皮书 ” 。

不过， “ 年龄税 ” 计划在网上引发英国网民的广泛 “ 声讨 ” 。有网友讽刺称： “ 财政紧缩刚走，额外税收就来了 ” 。还有人说： “ 主次不分，国家的避税漏洞那么多，麻烦你们好好商讨一下如何向富人和企业征税好吗？ ” 批评者认为，生活方式健康者往往不需要社会护理，这些人所缴税款将 “ 打水漂 ” 。

据悉，德国早在

20

年前就引入类似的税务制度，要求该国

40

岁以上的国民缴纳其工资收入的

2.5%

用作晚年护理服务。

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