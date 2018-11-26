危地马拉前军士被判5160年监禁:屠杀近200名平民

西媒称，危地马拉一家法院 11 月 21 日判处前政府军士兵桑托斯 · 洛佩斯 · 阿隆索 5160 年监禁，理由是他在内战期间参与杀害了近 200 名手无寸铁的平民，其中大多是老人、妇女和儿童。当时的背景是，危地马拉政府军严酷镇压反政府游击队。

据西班牙《国家报》网站 11 月 22 日报道，但 5160 年的刑期其实只具有象征意义，因为根据危地马拉法律规定，监禁的最长有效刑期为 50 年。





报道称，那次屠杀发生在埃弗拉因 · 里奥斯 · 蒙特担任危地马拉总统时期的 1982 年 12 月 6 日。阿隆索所属的政府军特种巡逻队包围了危地马拉与墨西哥边境的一个村庄，将所有村民囚禁于当地的教堂，对他们施以酷刑，以期获得有关反政府游击队指挥部所在地的情报。

根据幸存者的证词，屠杀开始于当天中午。第一批被杀害的是婴儿和幼童，在他们的父母面前，这些孩子被士兵们用铁锤击打头部致死。士兵们还强奸了村里的女孩，然后将她们杀害。屠杀结束后，尸体被扔进井里，浇上汽油焚烧。

报道称，阿隆索于

2016

年

8

月从美国被引渡回危地马拉，他从

2001

年之后一直生活在美国。危地马拉司法当局指控他犯有谋杀和反人类罪。他并非第一个因参与那次屠杀被定罪的前政府军士兵。那次屠杀是

1960

年至

1996

年的危地马拉内战期间最血腥和野蛮的暴行之一。第一批被判刑的前特种巡逻队士兵包括曼努埃尔

·

波普、雷耶斯

·

科林

·

瓜利普、丹尼尔

·

马丁内斯

·

门德斯，以及前中尉安东尼奥

·

卡里亚斯

·

洛佩斯。这几人在

2011

年被判处

6060

年监禁。

2012

年，同样被从美国引渡回国的佩德罗

·

皮门特尔也被判处数千年监禁。

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