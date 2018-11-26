    • 2018年11月26日

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    行业倒退十年？哈佛干细胞专家论文造假影响多大

    星期一, 十一月 26, 2018 ,

    美国哈佛大学医学院近期发布一项调查结果，在医学领域，尤其是干细胞研究领域掀起轩然大波。调查称，作为心肌再生领域开创者和顶尖人物的皮耶罗·安韦萨教授有31篇学术论文存在数据造假，应予撤稿。
    　　
    安韦萨的上百篇学术论文被视为这一研究领域的基石，如今多达31篇遭推翻，使得国内外诸多研究人员的相关课题化为泡影。一些人惊呼，这桩学术丑闻导致整个行业倒退十年。一些人担忧，以上述理论为基础展开的临床试验和商业项目均面临危机，需要重新评估可行性。
    　　
    按照宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院心脏病专家乔纳森·爱泼斯坦的描述，整个研究领域遭受毁灭性打击，整整一代年轻的研究人员遭受毁灭性打击
    　　
    调查出炉：31篇论文数据造假
    　　
    今年10月中旬，美国哈佛大学医学院发布一项内部调查结果，认定曾在该机构任职的干细胞领域顶尖专家皮耶罗·安韦萨教授有31篇学术论文存在实验数据造假，需要撤稿。
    　　
    一石激起千层浪，全球学术界大为震惊。长达17年来，安韦萨被视为心肌再生领域的开创者和祖师爷，世界各国研究者都试图追随他的脚步，实现修复心脏这个充满希望的梦想。
    　　
    心肌细胞是心脏泵血的动力来源，心肌细胞出问题可能会导致严重疾病甚至死亡。因此，如果能让心脏中长出新的心肌细胞，替换掉有问题的细胞，以此修复心脏，无疑是医学上的一大突破。
    　　
    安韦萨最早在2001年发表论文，宣称利用干细胞可以实现受损心肌再生，这一研究成果迅速引发轰动，全球学术界惊呼安韦萨开创了一个全新的领域。
    　　
    此后17年间，安韦萨及其科研团队在《柳叶刀》《自然》《新英格兰医学杂志》《细胞》等知名学术期刊上发表上百篇论文，他们有关心肌干细胞修复心脏的研究受到各国同行密切关注，不但激励整整一代学生投身这一新颖的科研领域，还启发不少初创企业研发对心脏病、中风的新疗法。
    　　
    然而，全球越来越多实验室反馈称，无论研究人员如何努力，都无法再现安韦萨的实验数据。当有人质疑他的实验数据有问题时，安韦萨坚决捍卫自己的研究成果。
    　　
    位于美国旧金山的格拉德斯通研究院心血管研究人员伯努瓦·布鲁诺回忆说，当一些同行对安韦萨的论文提出质疑时，安韦萨反唇相讥，你们这些家伙不懂该怎么做实验许多实验室于是回复道，那好吧，我们迎接挑战。我们会再次尝试。’”
    　　
    按照布鲁诺的说法，上述交锋场景不断重演，各国实验室却始终难以在这一领域取得突破，这份失败名单变得越来越长
    　　
    学界震惊 当事人拒绝回应
    　　
    就在学术界广泛表达震惊，新闻媒体纷纷向安韦萨求证之际，这名顶着诸多头衔的专家却没有作出回应。一些记者试图给他的电子邮箱发邮件，但是发送失败，系统提示邮箱账户已停用。
    　　
    安韦萨出生于意大利，后移居美国，2007年开始供职于哈佛大学医学院，在该机构附属的布里格姆妇科医院领导一个再生医学实验室。10多年间，他的科研成果从轰动全球，到逐渐受到质疑，他2015年从哈佛大学医学院和布里格姆妇科医院离职。
    　　
    不过，哈佛大学医学院并没有因为安韦萨已离职而放弃追查。这家机构自20131月以来对安韦萨的学术论文启动内部调查，直到今年10月发布调查结果，认定他31篇论文造假。
    　　
    《柳叶刀》《新英格兰医学杂志》等多家权威期刊随即证实，已经收到哈佛大学医学院的调查报告及撤稿建议，将着手评估以确定是否撤回论文。
    　　
    《新英格兰医学杂志》发言人珍妮弗·蔡斯透露，哈佛大学医学院通知这家刊物，安韦萨2001年、2011年发表于这家期刊的论文存在数据造假，应予撤回。此外，这家刊物还在调查安韦萨2002年的一篇论文，怀疑可能有类似造假问题。
    　　
    《柳叶刀》曾于2014年对安韦萨科研团队有关心脏干细胞的一份临床试验报告表达关切，担心实验数据不可靠。这家期刊发言人埃米莉·黑德说，有关那项研究的真实性，目前尚无更多调查进展，不过她证实已经收到哈佛大学医学院的最新调查报告，撤稿已在讨论议程中。
    　　
    另外，安韦萨先前发表于《循环》期刊的一篇论文，2014年因数据造假而被撤稿。
    　　
    如果此番安韦萨的31篇论文被全部撤稿，将使得他在撤稿观察网站上的排名中一跃进入全球前20名。撤稿观察是专门关注学术界撤稿的网站，根据其统计，撤稿最多的是日本麻醉研究者藤井善隆，共有183篇论文被撤，排第二的德国人约阿希姆·博尔特也在麻醉行业，有96篇论文被撤。
    　　
    行业倒退 人力财力化为泡影
    　　
    安韦萨作为学术领军人物却造假长达17年，一些媒体形容这起学术丑闻导致整个行业倒退十年。国内外许多同行是在安韦萨的研究基础上再筑楼台，不乏直接引用他的实验数据，如今却发现走入死胡同，相关研究领域随之破灭。
    　　
    此外，许多学生投入数年时光研究这一领域的某项课题，然而耗费的人力和财力全都成为泡影，他们不得不面临重新选择专业、否则没法毕业的毁灭性打击
    　　
    安韦萨曾在一项研究里称，他从骨髓中提取干细胞，把它们注入心脏后，这些干细胞竟然神奇地转化为心肌细胞，从而修复受损心脏。安韦萨声称在小白鼠身上获得相关实验数据，但这已经足够激动人心，按照一家美国媒体的描述，这曾令全球科研人员犹如受到电击般震撼
    　　
    安韦萨在另一篇论文中说，他发现要修复受损心脏，甚至都不再需要骨髓干细胞，因为心脏本身也含有干细胞。研究人员只需要从心脏提取干细胞，放在陪替氏培养皿中使之数量倍增，然后重新注入心脏中，便可替代及修复受损心肌细胞。
    　　
    现代科学的根基是实验和可重复。但令人疑惑的是，安韦萨的上述两项研究，迄今无法从全球其他科研团队的实验中得到印证。
    　　
    美国斯坦福大学干细胞生物和再生医学研究院联合主任欧文·韦斯曼质疑称，他的研究团队把骨髓干细胞注入心脏，但是骨髓干细胞并没有转化为心肌细胞，而依然是骨髓干细胞。
    　　
    位于美国华盛顿州西雅图的华盛顿大学研究人员查尔斯·默里在一篇论文里说，他得出与韦斯曼相同的结论，认为安韦萨的实验数据无法重现令人不得不出于谨慎而担忧
    　　
    杰弗里·莫尔肯廷教授供职于美国辛辛那提儿童心脏研究所、霍华德·休斯医学研究所等科研机构，他设法给干细胞标注记号，以便准确追踪它们转化为其他细胞后的具体下落。莫尔肯廷希望通过这种方式，能够查明干细胞是否果真转化为心肌细胞。
    　　
    然而，莫尔肯廷教授的调查显示，干细胞并没有转化为心肌细胞，也就无从谈起修复受损心脏。他曾在2014年一篇论文里详细阐述了这项研究结论。
    　　
    欺诈公款 临床试验何去何从？
    　　
    自安韦萨2001年声名鹊起以来，以他研究成果为基础的诸多新疗法展开临床测试，数以千计病人参与这些项目。不少人嗅到商机，初创企业遍地开花，相关研究和临床试验犹如涟漪般层层扩散。
    　　
    美国国立卫生研究院设立多个研究项目，都让安韦萨负责推进，大笔政府拨款因而流入安韦萨的项目中。

    2017年，美国国立卫生研究院起诉安韦萨等人捏造实验室数据，以欺诈方式申请获得研究资金。安韦萨曾供职的布里格姆妇科医院后来同意支付1000万美元，以平息这场官司。
    　　
    随着安韦萨的更多实验数据被推翻，已经启动的一系列试验疗法和商业项目也面临危机。
    　　
    宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院心脏病专家乔纳森·爱泼斯坦警告称，正是基于安韦萨的所谓研究成果，许多针对心脏病人的试验疗法得以推进，如今这些医疗项目都应该重新评估，以免危及病人身体状况。
    　　
    但是，截至今年10月中旬，一些临床试验项目仍在接收病人，多家企业继续从这类项目中获取商业利益。
    　　
    美国加利福尼亚州锡达斯赛奈医疗中心斯米特心脏病研究所主任爱德华多·马尔万不无担心地说，尽管多家著名实验室未能重现安韦萨的实验结果，但是相关理论还是被迅速应用于临床试验，用于治疗心脏病人……我们现在只能期盼，这些病人没有因此蒙受伤害

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