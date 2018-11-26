行业倒退十年？哈佛干细胞专家论文造假影响多大

美国哈佛大学医学院近期发布一项调查结果，在医学领域，尤其是干细胞研究领域掀起轩然大波。调查称，作为心肌再生领域开创者和顶尖人物的皮耶罗·安韦萨教授有31篇学术论文存在数据造假，应予撤稿。
安韦萨的上百篇学术论文被视为这一研究领域的基石，如今多达31篇遭推翻，使得国内外诸多研究人员的相关课题化为泡影。一些人惊呼，这桩学术丑闻导致“整个行业倒退十年”。一些人担忧，以上述理论为基础展开的临床试验和商业项目均面临危机，需要重新评估可行性。
按照宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院心脏病专家乔纳森·爱泼斯坦的描述，“整个研究领域遭受毁灭性打击，整整一代年轻的研究人员遭受毁灭性打击”。
调查出炉：31篇论文数据造假
今年10月中旬，美国哈佛大学医学院发布一项内部调查结果，认定曾在该机构任职的干细胞领域顶尖专家皮耶罗·安韦萨教授有31篇学术论文存在实验数据造假，需要撤稿。
一石激起千层浪，全球学术界大为震惊。长达17年来，安韦萨被视为心肌再生领域的开创者和“祖师爷”，世界各国研究者都试图追随他的脚步，实现修复心脏这个充满希望的梦想。
心肌细胞是心脏泵血的动力来源，心肌细胞出问题可能会导致严重疾病甚至死亡。因此，如果能让心脏中长出新的心肌细胞，替换掉有问题的细胞，以此修复心脏，无疑是医学上的一大突破。
安韦萨最早在2001年发表论文，宣称利用干细胞可以实现受损心肌再生，这一研究成果迅速引发轰动，全球学术界惊呼安韦萨开创了一个全新的领域。
此后17年间，安韦萨及其科研团队在《柳叶刀》《自然》《新英格兰医学杂志》《细胞》等知名学术期刊上发表上百篇论文，他们有关“心肌干细胞修复心脏”的研究受到各国同行密切关注，不但激励整整一代学生投身这一新颖的科研领域，还启发不少初创企业研发对心脏病、中风的新疗法。
然而，全球越来越多实验室反馈称，无论研究人员如何努力，都无法再现安韦萨的实验数据。当有人质疑他的实验数据有问题时，安韦萨坚决捍卫自己的研究成果。
位于美国旧金山的格拉德斯通研究院心血管研究人员伯努瓦·布鲁诺回忆说，当一些同行对安韦萨的论文提出质疑时，安韦萨反唇相讥，“你们这些家伙不懂该怎么做实验”。“许多实验室于是回复道，‘那好吧，我们迎接挑战。我们会再次尝试。’”
按照布鲁诺的说法，上述交锋场景不断重演，各国实验室却始终难以在这一领域取得突破，“这份失败名单变得越来越长”。
学界震惊 当事人拒绝回应
就在学术界广泛表达震惊，新闻媒体纷纷向安韦萨求证之际，这名顶着诸多头衔的专家却没有作出回应。一些记者试图给他的电子邮箱发邮件，但是发送失败，系统提示邮箱账户已停用。
安韦萨出生于意大利，后移居美国，2007年开始供职于哈佛大学医学院，在该机构附属的布里格姆妇科医院领导一个再生医学实验室。10多年间，他的科研成果从轰动全球，到逐渐受到质疑，他2015年从哈佛大学医学院和布里格姆妇科医院离职。
不过，哈佛大学医学院并没有因为安韦萨已离职而放弃追查。这家机构自2013年1月以来对安韦萨的学术论文启动内部调查，直到今年10月发布调查结果，认定他31篇论文造假。
《柳叶刀》《新英格兰医学杂志》等多家权威期刊随即证实，已经收到哈佛大学医学院的调查报告及撤稿建议，将着手评估以确定是否撤回论文。
《新英格兰医学杂志》发言人珍妮弗·蔡斯透露，哈佛大学医学院通知这家刊物，安韦萨2001年、2011年发表于这家期刊的论文存在数据造假，应予撤回。此外，这家刊物还在调查安韦萨2002年的一篇论文，怀疑可能有类似造假问题。
《柳叶刀》曾于2014年对安韦萨科研团队有关心脏干细胞的一份临床试验报告“表达关切”，担心实验数据不可靠。这家期刊发言人埃米莉·黑德说，有关那项研究的真实性，目前尚无更多调查进展，不过她证实已经收到哈佛大学医学院的最新调查报告，撤稿已在讨论议程中。
另外，安韦萨先前发表于《循环》期刊的一篇论文，2014年因数据造假而被撤稿。
如果此番安韦萨的31篇论文被全部撤稿，将使得他在“撤稿观察”网站上的排名中一跃进入全球前20名。“撤稿观察”是专门关注学术界撤稿的网站，根据其统计，撤稿最多的是日本麻醉研究者藤井善隆，共有183篇论文被撤，排第二的德国人约阿希姆·博尔特也在麻醉行业，有96篇论文被撤。
行业倒退 人力财力化为泡影
安韦萨作为学术领军人物却造假长达17年，一些媒体形容这起学术丑闻“导致整个行业倒退十年”。国内外许多同行是在安韦萨的研究基础上再筑楼台，不乏直接引用他的实验数据，如今却发现走入死胡同，相关研究领域随之破灭。
此外，许多学生投入数年时光研究这一领域的某项课题，然而耗费的人力和财力全都成为泡影，他们不得不面临重新选择专业、否则没法毕业的“毁灭性打击”。
安韦萨曾在一项研究里称，他从骨髓中提取干细胞，把它们注入心脏后，这些干细胞竟然神奇地转化为心肌细胞，从而修复受损心脏。安韦萨声称在小白鼠身上获得相关实验数据，但这已经足够激动人心，按照一家美国媒体的描述，这曾令全球科研人员“犹如受到电击般震撼”。
安韦萨在另一篇论文中说，他发现要修复受损心脏，甚至都不再需要骨髓干细胞，因为心脏本身也含有干细胞。研究人员只需要从心脏提取干细胞，放在陪替氏培养皿中使之数量倍增，然后重新注入心脏中，便可替代及修复受损心肌细胞。
现代科学的根基是实验和可重复。但令人疑惑的是，安韦萨的上述两项研究，迄今无法从全球其他科研团队的实验中得到印证。
美国斯坦福大学干细胞生物和再生医学研究院联合主任欧文·韦斯曼质疑称，他的研究团队把骨髓干细胞注入心脏，但是骨髓干细胞并没有转化为心肌细胞，而依然是骨髓干细胞。
位于美国华盛顿州西雅图的华盛顿大学研究人员查尔斯·默里在一篇论文里说，他得出与韦斯曼相同的结论，认为安韦萨的实验数据无法重现“令人不得不出于谨慎而担忧”。
杰弗里·莫尔肯廷教授供职于美国辛辛那提儿童心脏研究所、霍华德·休斯医学研究所等科研机构，他设法给干细胞标注记号，以便准确追踪它们转化为其他细胞后的具体下落。莫尔肯廷希望通过这种方式，能够查明干细胞是否果真转化为心肌细胞。
然而，莫尔肯廷教授的调查显示，干细胞并没有转化为心肌细胞，也就无从谈起修复受损心脏。他曾在2014年一篇论文里详细阐述了这项研究结论。
欺诈公款 临床试验何去何从？
自安韦萨2001年声名鹊起以来，以他研究成果为基础的诸多新疗法展开临床测试，数以千计病人参与这些项目。不少人嗅到商机，初创企业遍地开花，相关研究和临床试验犹如涟漪般层层扩散。
美国国立卫生研究院设立多个研究项目，都让安韦萨负责推进，大笔政府拨款因而流入安韦萨的项目中。
2017年，美国国立卫生研究院起诉安韦萨等人捏造实验室数据，以欺诈方式申请获得研究资金。安韦萨曾供职的布里格姆妇科医院后来同意支付1000万美元，以平息这场官司。
随着安韦萨的更多实验数据被推翻，已经启动的一系列试验疗法和商业项目也面临危机。
宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院心脏病专家乔纳森·爱泼斯坦警告称，正是基于安韦萨的所谓研究成果，许多针对心脏病人的试验疗法得以推进，如今这些医疗项目都应该重新评估，以免危及病人身体状况。
但是，截至今年10月中旬，一些临床试验项目仍在接收病人，多家企业继续从这类项目中获取商业利益。
美国加利福尼亚州锡达斯—赛奈医疗中心斯米特心脏病研究所主任爱德华多·马尔万不无担心地说，“尽管多家著名实验室未能重现安韦萨的实验结果，但是相关理论还是被迅速应用于临床试验，用于治疗心脏病人……我们现在只能期盼，这些病人没有因此蒙受伤害”。
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