行业倒退十年？哈佛干细胞专家论文造假影响多大

美国哈佛大学医学院近期发布一项调查结果，在医学领域，尤其是干细胞研究领域掀起轩然大波。调查称，作为心肌再生领域开创者和顶尖人物的皮耶罗 · 安韦萨教授有 31 篇学术论文存在数据造假，应予撤稿。

安韦萨的上百篇学术论文被视为这一研究领域的基石，如今多达 31 篇遭推翻，使得国内外诸多研究人员的相关课题化为泡影。一些人惊呼，这桩学术丑闻导致 “ 整个行业倒退十年 ” 。一些人担忧，以上述理论为基础展开的临床试验和商业项目均面临危机，需要重新评估可行性。

按照宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院心脏病专家乔纳森 · 爱泼斯坦的描述， “ 整个研究领域遭受毁灭性打击，整整一代年轻的研究人员遭受毁灭性打击 ” 。

调查出炉： 31 篇论文数据造假

今年 10 月中旬，美国哈佛大学医学院发布一项内部调查结果，认定曾在该机构任职的干细胞领域顶尖专家皮耶罗 · 安韦萨教授有 31 篇学术论文存在实验数据造假，需要撤稿。

一石激起千层浪，全球学术界大为震惊。长达 17 年来，安韦萨被视为心肌再生领域的开创者和 “ 祖师爷 ” ，世界各国研究者都试图追随他的脚步，实现修复心脏这个充满希望的梦想。

心肌细胞是心脏泵血的动力来源，心肌细胞出问题可能会导致严重疾病甚至死亡。因此，如果能让心脏中长出新的心肌细胞，替换掉有问题的细胞，以此修复心脏，无疑是医学上的一大突破。

安韦萨最早在 2001 年发表论文，宣称利用干细胞可以实现受损心肌再生，这一研究成果迅速引发轰动，全球学术界惊呼安韦萨开创了一个全新的领域。

此后 17 年间，安韦萨及其科研团队在《柳叶刀》《自然》《新英格兰医学杂志》《细胞》等知名学术期刊上发表上百篇论文，他们有关 “ 心肌干细胞修复心脏 ” 的研究受到各国同行密切关注，不但激励整整一代学生投身这一新颖的科研领域，还启发不少初创企业研发对心脏病、中风的新疗法。

然而，全球越来越多实验室反馈称，无论研究人员如何努力，都无法再现安韦萨的实验数据。当有人质疑他的实验数据有问题时，安韦萨坚决捍卫自己的研究成果。

位于美国旧金山的格拉德斯通研究院心血管研究人员伯努瓦 · 布鲁诺回忆说，当一些同行对安韦萨的论文提出质疑时，安韦萨反唇相讥， “ 你们这些家伙不懂该怎么做实验 ” 。 “ 许多实验室于是回复道， ‘ 那好吧，我们迎接挑战。我们会再次尝试。 ’”

按照布鲁诺的说法，上述交锋场景不断重演，各国实验室却始终难以在这一领域取得突破， “ 这份失败名单变得越来越长 ” 。

学界震惊 当事人拒绝回应

就在学术界广泛表达震惊，新闻媒体纷纷向安韦萨求证之际，这名顶着诸多头衔的专家却没有作出回应。一些记者试图给他的电子邮箱发邮件，但是发送失败，系统提示邮箱账户已停用。

安韦萨出生于意大利，后移居美国， 2007 年开始供职于哈佛大学医学院，在该机构附属的布里格姆妇科医院领导一个再生医学实验室。 10 多年间，他的科研成果从轰动全球，到逐渐受到质疑，他 2015 年从哈佛大学医学院和布里格姆妇科医院离职。

不过，哈佛大学医学院并没有因为安韦萨已离职而放弃追查。这家机构自 2013 年 1 月以来对安韦萨的学术论文启动内部调查，直到今年 10 月发布调查结果，认定他 31 篇论文造假。

《柳叶刀》《新英格兰医学杂志》等多家权威期刊随即证实，已经收到哈佛大学医学院的调查报告及撤稿建议，将着手评估以确定是否撤回论文。

《新英格兰医学杂志》发言人珍妮弗 · 蔡斯透露，哈佛大学医学院通知这家刊物，安韦萨 2001 年、 2011 年发表于这家期刊的论文存在数据造假，应予撤回。此外，这家刊物还在调查安韦萨 2002 年的一篇论文，怀疑可能有类似造假问题。

《柳叶刀》曾于 2014 年对安韦萨科研团队有关心脏干细胞的一份临床试验报告 “ 表达关切 ” ，担心实验数据不可靠。这家期刊发言人埃米莉 · 黑德说，有关那项研究的真实性，目前尚无更多调查进展，不过她证实已经收到哈佛大学医学院的最新调查报告，撤稿已在讨论议程中。

另外，安韦萨先前发表于《循环》期刊的一篇论文， 2014 年因数据造假而被撤稿。

如果此番安韦萨的 31 篇论文被全部撤稿，将使得他在 “ 撤稿观察 ” 网站上的排名中一跃进入全球前 20 名。 “ 撤稿观察 ” 是专门关注学术界撤稿的网站，根据其统计，撤稿最多的是日本麻醉研究者藤井善隆，共有 183 篇论文被撤，排第二的德国人约阿希姆 · 博尔特也在麻醉行业，有 96 篇论文被撤。

行业倒退 人力财力化为泡影

安韦萨作为学术领军人物却造假长达 17 年，一些媒体形容这起学术丑闻 “ 导致整个行业倒退十年 ” 。国内外许多同行是在安韦萨的研究基础上再筑楼台，不乏直接引用他的实验数据，如今却发现走入死胡同，相关研究领域随之破灭。

此外，许多学生投入数年时光研究这一领域的某项课题，然而耗费的人力和财力全都成为泡影，他们不得不面临重新选择专业、否则没法毕业的 “ 毁灭性打击 ” 。

安韦萨曾在一项研究里称，他从骨髓中提取干细胞，把它们注入心脏后，这些干细胞竟然神奇地转化为心肌细胞，从而修复受损心脏。安韦萨声称在小白鼠身上获得相关实验数据，但这已经足够激动人心，按照一家美国媒体的描述，这曾令全球科研人员 “ 犹如受到电击般震撼 ” 。

安韦萨在另一篇论文中说，他发现要修复受损心脏，甚至都不再需要骨髓干细胞，因为心脏本身也含有干细胞。研究人员只需要从心脏提取干细胞，放在陪替氏培养皿中使之数量倍增，然后重新注入心脏中，便可替代及修复受损心肌细胞。

现代科学的根基是实验和可重复。但令人疑惑的是，安韦萨的上述两项研究，迄今无法从全球其他科研团队的实验中得到印证。

美国斯坦福大学干细胞生物和再生医学研究院联合主任欧文 · 韦斯曼质疑称，他的研究团队把骨髓干细胞注入心脏，但是骨髓干细胞并没有转化为心肌细胞，而依然是骨髓干细胞。

位于美国华盛顿州西雅图的华盛顿大学研究人员查尔斯 · 默里在一篇论文里说，他得出与韦斯曼相同的结论，认为安韦萨的实验数据无法重现 “ 令人不得不出于谨慎而担忧 ” 。

杰弗里 · 莫尔肯廷教授供职于美国辛辛那提儿童心脏研究所、霍华德 · 休斯医学研究所等科研机构，他设法给干细胞标注记号，以便准确追踪它们转化为其他细胞后的具体下落。莫尔肯廷希望通过这种方式，能够查明干细胞是否果真转化为心肌细胞。

然而，莫尔肯廷教授的调查显示，干细胞并没有转化为心肌细胞，也就无从谈起修复受损心脏。他曾在 2014 年一篇论文里详细阐述了这项研究结论。

欺诈公款 临床试验何去何从？

自安韦萨 2001 年声名鹊起以来，以他研究成果为基础的诸多新疗法展开临床测试，数以千计病人参与这些项目。不少人嗅到商机，初创企业遍地开花，相关研究和临床试验犹如涟漪般层层扩散。

美国国立卫生研究院设立多个研究项目，都让安韦萨负责推进，大笔政府拨款因而流入安韦萨的项目中。





2017 年，美国国立卫生研究院起诉安韦萨等人捏造实验室数据，以欺诈方式申请获得研究资金。安韦萨曾供职的布里格姆妇科医院后来同意支付 1000 万美元，以平息这场官司。

随着安韦萨的更多实验数据被推翻，已经启动的一系列试验疗法和商业项目也面临危机。

宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院心脏病专家乔纳森 · 爱泼斯坦警告称，正是基于安韦萨的所谓研究成果，许多针对心脏病人的试验疗法得以推进，如今这些医疗项目都应该重新评估，以免危及病人身体状况。

但是，截至今年 10 月中旬，一些临床试验项目仍在接收病人，多家企业继续从这类项目中获取商业利益。

美国加利福尼亚州锡达斯

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赛奈医疗中心斯米特心脏病研究所主任爱德华多

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马尔万不无担心地说，

“

尽管多家著名实验室未能重现安韦萨的实验结果，但是相关理论还是被迅速应用于临床试验，用于治疗心脏病人

……

我们现在只能期盼，这些病人没有因此蒙受伤害

”

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