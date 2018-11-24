特朗普:用一生准备与习近平G20会面

特朗普将在 G20 峰会期间与习近平会晤。周四 (11 月 22 日 ) 他在佛罗里达州的别墅对记者说 ：“我这辈子都在为下周与习近平的会面做准备。我已了解每个环节跟每个数据，我比任何人都了解，因为我的感觉永远是对的。”





中国与美国从 7 月便展开贸易战。美国对价值 2500 亿美元的中国进口商品征 10% 关税，而中国也对 1100 亿的美国进口商品征 10% 关税。美国甚至扬言，如果贸易争端在明年 1 月前无法解决，它们将进一步提高关税。特朗普周四 (11 月 22 日 ) 受访时说：“中国想跟我们达成协议，如果条件许可的话，我们会这么做。”





此外，他也再次强调他与习近平之间的友好关系。他强调：“我觉得我们互相欣赏彼此，但在贸易战开打后，他可能没像之前那么欣赏我了。”





贸易战的严重后果





世界贸易组织 (WTO) 周四 (11 月 22 日 ) 表示，世界最大的经济体过去 6 个月对将近 5000 亿商品增加了进口条件限制，并强调这恐将导致严重后果。 WTO 最新的报告显示，从 5 月中到 10 月中， G20 国家之间树立了多达 40 项新的贸易壁垒，比去年 11 月中到今年 4 月中高出 6 倍。这也是 WTO 自 2012 年开始计算贸易壁垒至今，最高的数字。





WTO 秘书长阿泽维多 (Roberto Azevedo) 表示：“ G20 政府及国际社会都应该对这个报告呈现的数据感到担忧。如果我们顺着这个趋势发展下去，那结果将严重影响经济成长率，就业率跟物价。我们必须立即停止这样的贸易行为。”





报告也显示，平均每个月世界主要经济体会设立 8 项包含增加关税，进口禁令及出口税等新的国际贸易壁垒机制。此外，周三 (11 月 21 日 ) WTO 的争端解决机构 (Dispute Settlement Body) 同意检视不同国家对美国关税机制的投诉，以及美国对各国报复关税的投诉。





阿泽维多说：“

WTO

致力于化解贸易国之间的冲突，但找寻对的解决方案需要

G20

政府的领导并展现愿意解决问题的政治意愿。”

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