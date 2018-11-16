Google强化旗下虚拟电信服务跨网连接效率、新增VPN加密浏览功能

针对旗下 MVNO 虚拟电信服务 Project Fi ， Google 持续不定期地加入更多功能，此次更宣布提升服务本身连网表现，同时也将借由 VPN 服务加强连网安全。





Google 预计在本周内陆续向相容使用 Project Fi 的智慧型手机释出更新，包含近期推出的 Pixel 3 系列，以及先前推出的 Pixel 2 系列机种，虽然其他智慧型手机如 iPhone 也能透过使用实体 SIM 卡、设置 APN 方式使用 Project Fi 服务，但诸如自动整合 Wi-Fi 连接通话功能，以及此次推出的 VPN 加强连网安全的服务就无法使用。





在先前持续强化与各地电信服务合作，并且让 Project Fi 服务在美国以外地区也能借由 4G LTE 速度连网，甚至提出当月使用超过 6GB 以上、未满 15GB 流量时，将以 80 美元作为当月服务收费上限金额的变相吃到饱功能， Google 在此次更新则是进一步加强 Wi-Fi 与 4G LTE 网路切换衔接速度，约可提升 40% 以上连接效率。





使用者将可在新版 Project Fi 服务 app 中启用上述功能，但必须使用原生支援 Project Fi 的 Android 手机，同时作业系统版本必须更新至 Android 9.0 Pie 以上版本。





而针对使用者连网安全， Google 也正式在 Project Fi 内加入 VPN 加密连网服务，让使用者能以更安全方式使用网路服务，而不用担心其他人透过拦截封包等方式“窥见”个人线上活动记录。但要使用这项功能的话，同样也须使用原生支援 Project Fi 的 Android 手机，另外透过 VPN 连网也会额外增加约 10% 的网路流量。

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