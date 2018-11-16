Google强化旗下虚拟电信服务跨网连接效率、新增VPN加密浏览功能

针对旗下MVNO虚拟电信服务Project Fi，Google持续不定期地加入更多功能，此次更宣布提升服务本身连网表现，同时也将借由VPN服务加强连网安全。
Google预计在本周内陆续向相容使用Project Fi的智慧型手机释出更新，包含近期推出的Pixel 3系列，以及先前推出的Pixel 2系列机种，虽然其他智慧型手机如iPhone也能透过使用实体SIM卡、设置APN方式使用Project Fi服务，但诸如自动整合Wi-Fi连接通话功能，以及此次推出的VPN加强连网安全的服务就无法使用。
在先前持续强化与各地电信服务合作，并且让Project Fi服务在美国以外地区也能借由4G LTE速度连网，甚至提出当月使用超过6GB以上、未满15GB流量时，将以80美元作为当月服务收费上限金额的变相吃到饱功能，Google在此次更新则是进一步加强Wi-Fi与4G LTE网路切换衔接速度，约可提升40%以上连接效率。
使用者将可在新版Project Fi服务app中启用上述功能，但必须使用原生支援Project Fi的Android手机，同时作业系统版本必须更新至Android 9.0 Pie以上版本。
而针对使用者连网安全，Google也正式在Project Fi内加入VPN加密连网服务，让使用者能以更安全方式使用网路服务，而不用担心其他人透过拦截封包等方式“窥见”个人线上活动记录。但要使用这项功能的话，同样也须使用原生支援Project Fi的Android手机，另外透过VPN连网也会额外增加约10%的网路流量。
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