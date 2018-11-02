对性侵零容忍 德国官员呼吁对难民进行性教育

德国应该告诉那些寻求庇护的人，这个国家对性侵这样的行为是“零容忍”的。一名德国政府负责社会整合工作的专员这样表示。
据“今日俄罗斯”网站11月1日报道，在一桩备受关注的强奸案之后，这名名叫安妮特•威德曼•莫兹（Annette Widmann-Mauz）的专员呼吁，对那些移民进行性教育。
她说，这些课程应该包括“全面的性教育”，目的就是明确地告诉他们，德国对性侵和其他类型的犯罪行为是零容忍的。
她为什么要说这些话，为什么要这样呼吁？
原来，根据此前的新闻报道，德国西部城市弗莱堡前段时间曾发生一起案件，一名18岁的女子被7名叙利亚难民和1名德国人轮奸。
针对之这起轮奸案，安妮特认为，这件事震动了德国社会，并且引出了对现行德国移民政策的批评，应该将肇事者绳之以法，严厉惩处。
安妮特解释道，在这些课程中，那些有移民背景的“老德国人”应该清楚告诉那些“新来的”，德国男性和女性之间的性别和平等关系状况。如果有必要的话，这些课程上会用这些“寻求避难者”的母语来讨论。
值得注意的是，这并不是德国第一次尝试教会那些移民应该如何正确地对待女性。早在2016年，就有告诉他们如何接触和认识德国本地女性的课程。
在这些课程中，德国人希望难民知道“不行，就是不行（a no is really a no）”。同时，这些课程也教授这些难民一些基本的卫生常识。
但是，德国和一些其他采取同样办法的欧盟国家的经验告诉人们，这些课程并没有起到多少效果。
就在2016年的比利时，一名16岁的阿富汗移民在刚刚上过“如何对待女性”的课程后，在难民安置中心强奸了一名女性工作人员。
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