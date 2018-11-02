美在东欧部署陆基宙斯盾暗藏他用:可发射巡航导弹

美国智库认为应对俄罗斯“中程导弹威胁”，可在陆基“宙斯盾”系统部署“战斧”巡航导弹。
据美国海军学院新闻网10月31报道，一名前五角大楼官员表示，可将位于波兰和罗马尼亚的陆基“宙斯盾”防御设施，改装成巡航导弹发射站，以针对俄罗斯中近程导弹威胁。
陆基“宙斯盾”可随时“变脸”
美国智库威尔逊中心（Wilson Center）亚洲项目主任、前五角大楼官员亚伯拉罕•丹麦表示，这两处设施可以相当容易地从针对威胁欧洲的伊朗弹道导弹的防御能力，转变为针对俄罗斯的进攻能力。这将是一个“直接威胁”的信号。俄罗斯表示将导弹、雷达部署如此靠近边境，从一开始就是美国的目标，这违反了《中导条约》。
由于美国宣布将退出1987年美苏之间签署的《中导条约》（简称INF），并且美军中并没有一款可以部署的陆基中近程导弹。因此，在美国的军事计划中，改装陆基“宙斯盾”设施可能是一种选择。
陆基“宙斯盾”系统，和美国海军“阿利·伯克”驱逐舰上安装的设备基本类似，包括装有四面AN/SPY-1“宙斯盾”雷达的甲板室和Mk-41垂直发射系统。Mk-41垂直发射系统可发射“标准3”、“标准2”等类型的导弹，同时由于Mk-41有优秀的多用途共架发射能力，因此也可以对装备包括“战斧”巡航导弹在内的多种类型的导弹。
位于波兰和罗马尼亚的陆基“宙斯盾”防御基地，目前一个基地拥有三套八联装MK-41垂直发射系统，共部署24枚“标准3”导弹，但是由于MK-41采用模块设计，可以很方便地增加新的多套MK-41垂直发射装置。
威尔逊中心高级副总裁罗伯特•利特瓦克表示，自2014年以来，俄罗斯开发和部署了“伊斯坎德尔”-K陆基巡航导弹，美国政府就一直公开抗议称此举违反了《中导条约》。作为回应，俄罗斯则将矛头指向陆基“宙斯盾”系统、武装无人机和中程靶弹违反了该条约。
该条约是冷战期间美俄达成的一系列军控协议的一部分，但并没有覆盖所有类型的中程导弹。
“《中导条约》对海基或空基发射的中近程导弹毫无意义”。凯南研究所所长马修•罗扬斯基表示，但这是美国在阻止苏联入侵欧洲方面最强大的军事力量之一。
从目前欧洲的战略形势看，位于罗马尼亚的陆基“宙斯盾”系统在2016年宣布全面投入使用。然而，今年早些时候，参议院军事委员会被告知，由于建筑问题，波兰的“宙斯盾”工程进度已经放缓，要到2020年才能投入使用。
美盟国对退约表示担忧
在太平洋地区，日本宣布启动首个陆基“宙斯盾”系统合同，预计将于2023年投入使用。
2017年12月，日本内阁正式从美国决定引进两套陆基“宙斯盾”系统，并列装日本陆上自卫队。两套系统将分别部署于日本海沿岸的秋田和山口两地日本政府预计每套陆基“宙斯盾”系统价格将达到约1000亿日元（约合人民币58.75亿元）。
罗伯特•利特瓦克说：“在陆基中近程导弹方面，美国目前或在不久的将来是没有能力对抗俄罗斯、中国或任何其他国家的。”
北约盟国以及日本都对美国退出该条约表达了担忧，他们可能不会接受美国在其领土上部署新型中程导弹。这和冷战时的态度是不同的。
冷战时期，美国计划沿铁幕（欧洲分为两个受不同政治影响区域的界线）部署载有核弹头的“潘兴II”中程弹道导弹，以应对苏联在欧洲日益增长的导弹部署威胁。这一计划虽然遭到了大规模抗议，但北约国家的政府依然坚持部署，最终美军得以在欧洲部署“潘兴II”弹道导弹。
罗伯特•利特瓦克表示，今天欧洲把该条约视为“欧洲安全架构的支柱”，但该条约只涉及美国和俄罗斯。中国、法国、英国、印度和巴基斯坦等其他核大国没有参与，同样的，伊朗、朝鲜和以色列也是如此。
但是特朗普政府则认为该条约“限制了美国的权利”，而不是服务于国家利益。马修•罗扬斯基表示，这可以看做通过另一个军备竞赛以拖累俄罗斯。
如果转变陆基“宙斯盾”系统的部署会影响到俄罗斯的军事计划，那么美国在阿拉斯加和关岛部署的中程导弹也可能影响到中国，但实际上，美国目前还没有准备好部署陆基发射系统。
亚伯拉罕·丹麦认为，中国和俄罗斯等其他国家的移动式陆基导弹系统比“阿利·伯克”级驱逐舰可以“更高效，更自由地移动”，但是驱逐舰需要耗资近20亿美元，并且只能携带数量有限的“战斧”巡航导弹。
“美国盟友（日本、菲律宾和澳大利亚）对美国决定退出该条约，或美国可能部署针对中国的导弹”的举动并不十分兴奋。” 马修•罗扬斯基
马修•罗扬斯基指出，俄罗斯并没有就战略武器或《中导条约》提出实际的建议。从禁止陆基中程导弹条约、削减战略武器条约、网络安全条约到和平利用太空条约，是存在联动关系的，“要么全部保留，要么全部作废”，国会必须做好批准任何新条约的准备，而现在美国国会对于俄罗斯的态度是“我们不信任俄罗斯”。
马修•罗扬斯基还表示，目前就俄罗斯和美国是否能在2021年更新战略武器协议都存在怀疑。
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