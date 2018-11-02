不顾交涉也不做通报 沙特处决一名女佣激怒印尼

本周，一名在沙特工作的印尼女佣因触犯当地法律被沙特当局处决。此事引起了同为伊斯兰国家印尼方面的愤怒，印尼指责沙特在不顾印尼关切、不做任何通报的情况下行刑，要求解释。
据《华盛顿邮报》报道，本周三（10月31日），印尼总统佐科·维多多（Joko Widodo）表示，他已就此事致电沙特外交大臣朱拜尔（Adel al-Jubeir），要求沙特就周一（10月29日）处决这名女佣前不向印尼通报给出解释。
佐科在一份声明中说，上周朱拜尔访问印尼时，自己就对女佣杜蒂一案表达过关切，也曾和沙特国王萨勒曼及王储穆罕默德等沙特领导人提及此事。
佐科当天还强调，沙特必须更好地保护其国内的印尼劳工。
周一杜蒂被处决后，印尼外长蕾特诺（Retno Marsudi）曾致电沙特外交大臣朱拜尔，表达不满。印尼外交部对此表示“令人遗憾”。
据《雅加达邮报》介绍，被处决的女佣名叫杜蒂（Tuti Tursilawati ），2010年因杀死自己的沙特雇主被捕，第二年被沙特法院判处死刑。杜蒂曾声称，当时她的雇主试图强奸她，自己是出于自卫才失手杀了对方。
印尼政府此前就杜蒂的处境与沙特进行过多次交涉，然而沙特处决这名女佣的做法完全出乎印尼方面的意料。据《雅加达邮报》报道，印尼外交部海外公民保护司司长伊克巴尔（Lalu Muhammad Iqbal）曾表示，10月中旬，杜蒂被允许通过视频电话与母亲联系，当时杜蒂称自己身体健康，也不担心会被处决。
面对印尼方面不断关切，沙特方面未予重视。印尼大学国际法专家希克马汉托·朱瓦纳（Hikmahanto Juwana）对《雅加达邮报》表示，利雅得执行死刑前没有通知印尼，“这违反了国际关系准则。”
沙特方面的做法也引发了印尼国内关注海外劳工权益组织的不满。印尼“移民关怀”（immigration Care）倡导组织谴责沙特处决了杜蒂，该组织呼吁当局人力资源部门，废除最近与沙特达成的一项有关输送劳工前往沙特工作的协议。同时要求政府采取严肃的外交措施。
据《华盛顿邮报》报道，沙特国内约有1100万名海外劳工，其中有230万人从事家政工作，大部分是女佣。而这些外国劳工常常与沙特的当地严苛的法律产生冲突。该报称，就在上周，沙特当局对利雅得的一场万圣节派对发动突击行动，逮捕了19名菲律宾劳工。
菲律宾外交部本周表示，这些人已经获释。但菲外交部指出，她们仍可能面临指控，因为在沙特，未婚男女之间的公共互动是被禁止的。
沙特和印尼的关系已不是第一次因女佣被处死刑而波动。据美国哥伦比亚广播公司（CBS）报道，2011年，沙特判处一名杀死雇主的印尼女佣死刑，并将其处决。此事引发印尼国内的愤怒，印尼政府宣布召回驻沙特大使，并宣布暂停向沙特输出劳工。2015年，又一名印尼女佣在沙特被处决。
CBS报道称，除了向沙特、科威特等中东国家外，印尼还向马来西亚、中国台湾、中国香港以及新加坡等国家和地区输送劳工。这些高达数百万的海外劳工，被称作是印尼的“外汇英雄”。
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