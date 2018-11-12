    • 2018年11月12日

    Home global 瑞典调查：日本人英语能力49名 排名持续下跌

    瑞典调查：日本人英语能力49名 排名持续下跌

    星期一, 十一月 12, 2018

    瑞典一国际语言教育机构本月公布一项调查结果：在非英语母语的88个国家中，日本的英语能力排在第49名，并且已经连续三年被排在五个等级中倒数第二的低级级别了。

    日本《朝日新闻》10日报道称，瑞典教育机构英孚（Education First）日前进行了一项网上调查，对全世界116个国家和地区的教育业进行研究，通过网络免费英语能力测试，对数据进行分析。该调查从2011年开始公布结果，今年全世界约有130万人参加了调查，其中日本人有数千名。
    　　
    调查结果显示，日本今年的英语能力排名已经跌至49名，并且连续三年被分在五个等级中倒数第二低的低级中。同级别的国家中还有巴基斯坦、埃及、泰国等，最差的级别中则有伊朗、科威特、沙特阿拉伯和利比亚等国。
    　　
    报道称，2011年日本还曾在44个国家当中排在第14名，此后排名年年滑落。日本一位社长对媒体表示，日本和其他国家在英语能力上的差距正在不断被拉开。
    　　
    就在几天前的117日，美国总统特朗普在白宫召开的记者发布会上，还发生了一件日本记者因带日语口音的英语向特朗普提问，被后者回应我真的没有听懂你在说什么的事情。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：