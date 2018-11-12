瑞典调查：日本人英语能力49名 排名持续下跌

瑞典一国际语言教育机构本月公布一项调查结果：在非英语母语的 88 个国家中，日本的英语能力排在第 49 名，并且已经连续三年被排在五个等级中倒数第二的 “ 低级 ” 级别了。





日本《朝日新闻》 10 日报道称，瑞典教育机构英孚（ Education First ）日前进行了一项网上调查，对全世界 116 个国家和地区的教育业进行研究，通过网络免费英语能力测试，对数据进行分析。该调查从 2011 年开始公布结果，今年全世界约有 130 万人参加了调查，其中日本人有数千名。

调查结果显示，日本今年的英语能力排名已经跌至 49 名，并且连续三年被分在五个等级中倒数第二低的 “ 低级 ” 中。同级别的国家中还有巴基斯坦、埃及、泰国等，最差的级别中则有伊朗、科威特、沙特阿拉伯和利比亚等国。

报道称， 2011 年日本还曾在 44 个国家当中排在第 14 名，此后排名年年滑落。日本一位社长对媒体表示，日本和其他国家在英语能力上的差距正在不断被拉开。

就在几天前的

11

月

7

日，美国总统特朗普在白宫召开的记者发布会上，还发生了一件日本记者因带日语口音的英语向特朗普提问，被后者回应

“

我真的没有听懂你在说什么

”

的事情。

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