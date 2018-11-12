    • 2018年11月12日

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    新加坡大学生躺地“办葬礼” 教授：学习直面死亡

    星期一, 十一月 12, 2018

    近日，新加坡南洋理工大学学生在校园内集体躺地，为自己举办葬礼。活动由该校一名心理学教授发起，旨在让学生更好地体验死亡，从而直面死亡。
    　　
    根据马来西亚《中国报》11日报道，上个月，新加坡南洋理工大学进行了一项为自己办葬礼的活动。这个活动由该校心理学助理教授安迪·何（Dr·Andy Ho）发起，为期13周。
    　　
    活动的场地设置在南洋理工大学人文社会科学学院的门厅。走入门厅，仿佛身陷白色的海洋，地面上整整齐齐地排列着”38具盖着白布的尸体，边上还放有神主牌和颂词。

    丧礼的模拟过程是个带入式的体验，每次持续30分钟。参加的学生在人文学院的门厅前简单的铺上一层布，假设自己死亡般的躺在地上，再让身边的人替自己盖上那层象征着死亡的白布，静静的聆听着对于自己逝去时身边人的悲伤和颂词。
    　
    发起这项体验活动的何教授认为，在传统的亚洲社会，死亡的问题仿佛是个禁忌，经常不被提及。何教授希望可以通过这个活动，让学生将自己的所学和感悟带回自己的家庭或者社区，和自己所爱的人开展有关死亡的讨论，同时也能够为那些失去亲人的朋友提供帮助。
    　　
    何教授还表示，在某方面来说模拟死亡可以更直观地从精神层面感受以及参与这一课题，而这是日常学习中都没办法得到的。因此，这次的模拟将写到参与者的课程大纲里。

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