新加坡大学生躺地“办葬礼” 教授：学习直面死亡

近日，新加坡南洋理工大学学生在校园内集体躺地，为自己 “ 举办葬礼 ” 。活动由该校一名心理学教授发起，旨在让学生更好地体验 “ 死亡 ” ，从而直面死亡。

根据马来西亚《中国报》 11 日报道，上个月，新加坡南洋理工大学进行了一项 “ 为自己办葬礼 ” 的活动。这个活动由该校心理学助理教授安迪 · 何（ Dr·Andy Ho ）发起，为期 13 周。

活动的场地设置在南洋理工大学人文社会科学学院的门厅。走入门厅，仿佛身陷白色的海洋，地面上整整齐齐地 “ 排列着 ”38 具盖着白布的 “ 尸体 ” ，边上还放有神主牌和颂词。





丧礼的模拟过程是个 “ 带入式的体验 ” ，每次持续 30 分钟。参加的学生在人文学院的门厅前简单的铺上一层布，假设自己死亡般的躺在地上，再让身边的人替自己盖上那层象征着死亡的白布，静静的聆听着对于自己 “ 逝去 ” 时身边人的悲伤和颂词。

发起这项体验活动的何教授认为，在传统的亚洲社会，死亡的问题仿佛是个 “ 禁忌 ” ，经常不被提及。何教授希望可以通过这个活动，让学生将自己的所学和感悟带回自己的家庭或者社区，和自己所爱的人开展有关死亡的讨论，同时也能够为那些失去亲人的朋友提供帮助。

何教授还表示，在某方面来说

“

模拟死亡

”

可以更直观地从精神层面感受以及参与这一课题，而这是日常学习中都没办法得到的。因此，这次的模拟将写到参与者的课程大纲里。

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